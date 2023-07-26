演員罷工群星集會 拜仁康斯頓：不容許搶走我們的尊嚴 (19:11)

昨日（25日）演員公會罷工踏入第12天，在紐約市舉行集會，群星到場支持，包括《鯨》金像影帝班頓費沙（Brendan Fraser）、《神聖電視台》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）、《絕命毒師》拜仁康斯頓（Bryan Cranston）、《斷箭行動》基斯頓史利達（Christian Slater）、《勁揪俠》嘉兒莫蕊茲（Chloe Moretz）、《電流戰爭》米高山倫（Michael Shannon）、《心碎的女人》愛倫貝斯頓（Ellen Burstyn）、《阿凡達》史提芬朗（Stephen Lang）、《絕世天劫》史提夫布斯米（Steve Buscemi）、《白蓮會》梅利阿伯拉罕（F. Murray Abraham）等。

不少演員上台表達感受，基斯頓史利達自言就在紐約時報廣場附近長大，其父也是演員，當年得到醫療保障，並有尊嚴地走到生命盡頭，這都要多得演員公會的醫療保險。《星際爭霸戰：畢凱》女星米雪赫特（Michelle Hurd）表示87%公會成員年收入未及2.6萬美元（約20萬港元）申請醫療保險的最低標準，認為這是錯誤的，「很多人問我，這場罷工何時完結，你知道嗎？今天就可以結束，只要AMPTP（影視製片人聯盟）出現及能公平地商議」。

拜仁康斯頓最後上台發言，點名早前批評演員及編劇兩公會罷工不切實際的迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger），「艾格先生，我們要給你一個信息，我知道你看待事情從不同角度，也不期望你會了解我們，但希望你能聆聽，不要搶走我們的工作然後給了機械人，也不會讓你剝奪我們工作的權利及掙取像樣的薪酬；最後也最重要的是，我們不會容許你奪走我們的尊嚴」。

（即時娛樂）