Ren入行11年劇界再出道 羅仁宇金智恩新劇聯手緝兇 揭家族秘密 (20:40)

羅仁宇（右上圖）和金智恩在《等待了很久》，分別首次挑戰刑警及檢察官角色。（大會提供）

全新懸疑犯罪韓劇《等待了很久》，講述鄉村刑警吳振尚（羅仁宇飾）和弟弟吳振宇（REN/崔珉起飾），在「宇進」小鎮過著平靜生活，某天振宇被指是連環殺人犯。

為替摯親洗脫嫌疑，振尚加入特別調查小組，並與檢察官高英珠（金智恩飾）、車英雲（權律飾）展開調查，此時弟弟卻遭到黑色勢力迫害；振尚也在追查案件過程中，發現驚人家族秘密。劇集今晚（26日）首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

韓劇《等待了很久》由羅仁宇和金智恩主演，近年2人分別在演藝圈大放異彩，前者透過韓劇《月升之江》和《魔咒的戀人》嶄露頭角，後者則憑藉《黑色太陽》和《Again My Life》人氣急升，2人在《等》首度合作，並首次挑戰刑警及檢察官角色。

《等》大部分演員包括金智恩、裴宗玉、李奎翰、鄭尚勳、金姬貞和崔光一，均曾演出《Again My Life》，《等》劇可說是重聚之作；而羅仁宇和裴宗玉繼《哲仁王后》後，時隔2年半再度合作。

此外，入行11年的前男團NU'EST成員崔珉起（REN）也將獻出他的「第一次」，透過《等》在韓劇界正式「出道」。過去他曾客串過韓劇、也演出幾部網劇和獨立電影，但在韓國電視劇正式亮相、並擔任配角卻是第一次，早前他在粉絲見面會上，預告參演劇集消息，劇中飾演吳振宇的他，將改變哥哥吳振尚命運，2人的兄弟情也是劇集一大看點。

（即時娛樂）