COLLAR東京之旅展開 細膽Candy挑戰懷舊遊樂場 失控尖叫 (21:31)

ViuTV節目《全星暑假─全日制COLLAR學院》今晚（26日）播放，COLLAR首次全員去到日本拍攝，接受一系列「沉浸式玩樂學習」體驗，由朝到晚邊玩邊學，盡情釋放貪玩本性，呈現鏡頭背後最真一面。

此行的行程包括：與日本另類女團交流，發揮COLLAR潛在魅力；闖入相撲競技場，合力與相撲手角力，激發團結驚人力量；體驗日本瀑布修煉（滝行），接受瀑布衝撃磨練鬥志；挑戰水上樂園，盡顯青春一面；全程追蹤朝夕相對生活點滴，以及地獄式排舞訓練，見證首個日本攝製MV誕生。

今晚播出的第一集，COLLAR東京之旅正式展開。劇組先找來日文專家即場教她們簡單的日語，好好練習日常溝通。到達住宿的地方後，觀眾可以一探她們香閨及行李帶了什麼。7位成員未練跳舞先醫肚，即場發揮學日文的成果，在食店內以日語點餐任食。其後，COLLAR得到飯後小獎勵，一萬円放任Shopping，她們反轉便利店，狂掃甜品勁食。

修行第一擊，細膽的Candy（王家晴）要學習變強，挑戰懷舊遊樂場機動遊戲，經理人阿Wing為幫她打氣粉墨登場，Candy百感交集，尖叫聲不斷。Candy看完其他隊友玩完高速轉機動遊戲後，便鼓起勇氣跟她們玩一次。

Candy全程大嗌兼捉實前面扶手，害怕得整個人縮作一團；Winka（陳泳伽）和Day（許軼）向她伸出援助之手，講出鼓勵和安慰説話。Candy事後說：「當時唔敢擘大眼，我喺過程中嘗試擘大眼兩次，但每一次都喺最高點嗰陣，當時諗緊堅持多陣，堅持多陣，就完啦！」

（即時娛樂）