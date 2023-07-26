林明禎策劃「禎華遊」推廣香港 最愛茶餐廳 靠坐摩天輪減壓 (21:41)

大馬女神林明禎最近應香港旅遊發展局之邀，策劃了「禎華遊」給訪港旅客，透過影片向旅客推廣香港，同時分享了她對香港的鍾愛。

在港發展多年的林明禎，對香港十分熟悉，她愛吃香港食物，她到訪銅鑼灣一間茶餐廳，點了酥皮蛋撻、奶茶、沙嗲牛丁及西多士，吃得津津有味，林明禎最愛酥皮蛋撻說：「來香港，你不吃茶餐廳，就等於沒有來過。所以茶餐廳是第一個必去的景點。」

另外，她亦到鴨脷洲街市及熟食市場，一嘗即買即煮即吃的新鮮海鮮，當店主拿起生猛龍蝦時，林明禎被跳跳紮的龍蝦嚇了一跳，她說：「我最愛海鮮，香港的海鮮非常有名，我們特地去了一個室內有冷氣的菜市場，裏面很特別，琳瑯滿目海鮮任你選，然後直接到樓上的餐廳烹調，又方便又新鮮又好吃。」

除了美食，林明禎亦穿梭港九，遊覽早前港人在旅發局活動中合力投選、最推薦旅客的地方，例如旺角金魚街、油麻地的80年代廣東歌歌舞廳、滿佈霓虹燈及傳統排檔的廟街夜市，其中在歌廳裏，林明禎即興拿咪高峰高歌，唱出至愛歌曲《我願意》。

及後林明禎到中環欣賞維港夜景，並說：「以前在中環生活過，對這個地方有親切感，已經坐過4次中環摩天輪，每一次休息，一有時間想放鬆，我就來坐摩天輪，看看夜景，然後就覺得整個人放鬆。」

（即時娛樂）