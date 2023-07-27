微辣前經理人阿晶傳死訊 遭抑鬱纏繞4年 長文控訴前公司 (12:27)

Youtube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）驚傳因抑鬱症輕生，據澳門傳媒報道指昨午4時40分，有一名年約29歲的女子，在睡房內以鐵罐燒炭自殺，房內發現遺書，有網民憂心報道中的女子是阿晶，紛紛湧到其Ig希望她報平安，但已沒回覆。到晚上阿晶好姊妹、曾在微辣合作的車干軒、的士文和雲吞等，相繼發布悼念消息，證阿晶死訊。

阿晶近日在社交平台發文，表示與抑鬱症共存4年，又指去多人場合前，必須服鎮定劑。阿晶前年離開微辣時，雙方不歡而散，她曾與成員加蔥拍拖，分手後卻爆出不快事件，更爆出加蔥曾迫阿晶墮胎，不過加蔥否認，並拿出2人對話短信澄清，指不要BB是雙方同意下的決定。

另外，阿晶曾被指離開微辣後，搶走舊同事廣告工作，2年前她離職時，曾開直播指微辣老細六豪子「喊住留自己」，及後微辣多位成員紛紛用濾鏡貼出喊樣相，被網民猜是否嘲諷阿晶。

阿晶亦暗示被他們嘲諷，並受haters攻擊，她說：「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story，讓我承受許多haters攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。或許有時你們只是覺得好玩，就打一句說話出來，但你不知道有時有些說話是我是駱駝的最後一根稻草。」

微辣在社交平台發聲明以「前員工」稱呼阿晶，並寫道：「得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」聲明又提到：「自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

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（即時娛樂）