健身中心暫停贊助《微辣十周年》 4藝人不參與沙灘音樂節 (16:57)

4位微辣藝人將不會參加沙灘音樂節；同時有健身中心暫停贊助《微辣十周年》及相關宣傳。（Ig圖片）

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）輕生消息傳出後，微辣文化亦發聲明證實其死訊，事件引起廣泛爭論，不少網民留言轟微辣藝人，而微辣YouTube followers及facebook專頁的Like數急跌，今天（27日）陸續有品牌跟微辣割席，繼迷你倉品牌發聲明，宣布停止和微辣藝人阿丞所有合作後，健身中心24/7fitness亦宣布暫停贊助《微辣十周年》及相關宣傳，並留言：「願逝者安息。」《微辣十周年》原定8月在旺角麥花臣場館舉行4場演出，如今宣布延期。

另外，微辣藝人佩男﹑思男﹑Rachel（劉蘊晴）和Roberto（馬檇鏗）原定參加The Nextwave沙灘音樂節演出，今天主辦方在社交平台發公告，指4人將不會參與該表演。

佩男昨晚在Ig限時動態留言：「清者自清，我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事情與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」

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（即時娛樂）