蔡思貝拍片向周星馳自薦演新戲 獲畀Like已心足 做PA都制 (17:29)

視后蔡思貝今天（27日）到觀塘出席商場活動，思貝早前主持旅遊節目《貝遊英國》反應很好，隨即添食再赴英國和意大利拍《貝遊歐洲》，21天走訪9個城市，日前才返港，她說：「希望未來有更多『貝遊系列』，非洲也可以。（愛上拍旅遊節目？）仍是拍戲第一，但發掘到拍戲以外享受的東西。拍旅遊節目要做資料，旅途期間遇到很多人和事，會增加自己的資料庫，一舉兩得。」

說到周星馳（星爺）招募電影《少林女足》演員，她也拍短片應徵，思貝很喜歡星爺，得知星爺招募演員時，她正準備上機赴英國拍節目，絞盡腦汁如何報名，落機第一時間叫在當地的哥哥幫她買足球，拍節目期間抽時間拍片，她說：「條片我構思和自己剪，為了爭取時間，趁在歐洲返港的20多小時和返港那晚，捱眼瞓剪輯而成，然後即上載上網。完成任務後倒頭大睡，不知昏迷了多少天。」

問她可知星爺有什麼反應？她說：「我上載短片後都跟自己說不要在意結果，要不然會很辛苦，最重要享受創作過程，希望見到我的心思和誠意，如果條片令到人笑一下，已經很足夠，知星爺有給Like已很開心。（星爺有否接觸？）籌備一部電影不是一朝一夕，Timing到會聯絡，我有行動已經覺得好叻，人生是要追夢的。」

說到今次招募競爭激烈，連郭柏妍也有拍片應徵，思貝認為每個人都想跟星爺合作和接觸，指自己並非吹水，不做演員做助導（PA）也可以，很想看星爺在現場如何決策及拍攝。

（即時娛樂）