蔣志光認去年約滿無綫 稱TVB曾挽留 回復自由身埋首寫歌 (17:58)

郭柏妍表示今次是她入行後，首個戲分較重角色，要飾演幾個不同階段的變化，雖然有壓力，但她視作為動力。（劉永銳攝）

蔣志光早前被爆疑離開無綫，今天（27日）出席無綫新劇《破毒強人》宣傳活動。蔣志光承認去年已約滿無綫，《破》劇會是他目前在無綫的最後一套劇。

蔣志光表示約滿消息傳出後，有不少電視台和公司邀請他，包括ViuTV，但他未有回覆，因他並非一完約就可以跳去其他地方工作的人，他覺得要履行宣傳劇集責任，待全劇播完才叫告一段落，再想往後的路，這是他的原則。

蔣志光表示無綫曾挽留與他續約，但他想轉換環境，他說：「不關續約條件的事，我向來都是只得一個條件，就是不要迫我做我不喜歡做的事情，無綫向來都沒迫我。」

回復自由身後，本身也是歌手的蔣志光表示，會重投音樂，最近頻頻登台，重拾唱歌感覺，又笑說沒做電視台，要出去搵快錢：「其實我一直有寫歌，現在輕鬆很多，又可以寫劇本。（有電影公司找上門？）有的。（回復自由身比之前更忙？）不會，我都不想做太多，我向來都是很悠閒的人。」

郭柏妍表示今次是她入行後，首個戲分較重角色，要飾演幾個不同階段的變化，雖然有壓力，但她視作為動力。早前她拍片參與周星馳（星爺）新作《少林女足》招募，問到是自己想法還是公司提議？她表示之前拍完《奪命提示》見有時間，便來個小創作，她後來才知師姐蔡思貝也有拍片參與，讚對方拍得很厲害，大家各有不同的題材和主題。問她有沒有信心被選中？郭柏妍直言如果有機會參與當然最好，因一直都渴望跟重量級前輩學習，雖然她不會踢球，但願意去學。

（即時娛樂）