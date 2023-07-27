盧瀚霆個唱尾場｜教主曾向花姐呻頂唔順 邊唱邊喊勁激動 (18:32)

MIRROR成員盧瀚霆（教主，Anson Lo）昨晚（26日）在亞博舉行演唱會尾場，當他唱到《不可愛教主》時，教主透露過去1年壓力好大，經常向經理人花姐（黃慧君）講「開始頂唔順」，全靠有神徒（粉絲暱稱）支持才沒有放棄，堅持走到這一步，他喊着說：「在好多情况下，教父教母都叫我停一陣，不要衝太行，但我好掙扎，不知該停或是繼續落去，全因有每一位神徒，我才有力量做事。」

Anson Lo指每晚睡前會自我檢討，有時對自己表現感到失望，自責做得不夠好，但打開電話見到神徒留言叫他加油、努力、讚好叻，因此學識愛大過憎恨：「我現在無時無刻鼓勵身邊人，給多點愛大家，你們每位對我來講，好值得花時間互動、送關心。」他又問台下：「若果我行落去，大家會否同我行落去？」台下大叫回應，Anson Lo愈喊愈激動，沒法唱下去，只好鞠躬表謝意，交給神徒大合唱。

個唱尾聲時，Anson Lo問有沒有人想跟他一世，台下尖叫舉手，他帶動全場大嗌，笑言要嗌到場館裂開，並說：「多謝大家成就這個個唱，You guys are the best，我非常不捨得完騷。」他又爆花姐也被神徒感動，失守爆喊。

教主多謝MIRROR成員柳應廷、呂爵安與李駿傑支持，同時大讚教父教母是全天下最好父母：「他們這4晚捧場，其實煮完飯先出來，方便我回家有消夜食，真的好有愛，這4年有他們陪伴。其實我一開始不確定可照顧到自己，好多謝他們相信我，說我做什麼都會支持。」

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（即時娛樂）