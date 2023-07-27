盧瀚霆個唱尾場｜教主拒放大假 盼繼續衝 未計劃紅館開騷 (18:53)

盧瀚霆（教主，Anson Lo）昨晚（26日）在亞博完成個唱尾場後受訪，Anson Lo表示頭尾場演出喊得犀利，原因是被神徒不同支持方式感動，也讓他增加自信：「公司提議我放2個月或者兩星期大假，但個唱排練令我初心變雄壯，發現壓力減低，好想繼續衝，所以只會休息一天，便再投入拍劇。」

之前他每逢開騷，都遇身體不適，他承認去年至今年初，身體比較弱，故開4場個唱前，刻意改變飲食習慣：「我減少喝齋啡，每日喝大量溫水，少食粉絲、糯米等難消化食物，隨身帶胃藥，不會再怕面腫身肥而空肚做騷，一定食足三餐。」

講到個唱掀炒飛潮，Anson Lo心痛神徒食黃牛飛，甚至未能撲飛入場，自己心情也受影響。問到會否開Part 2，或者登紅館開騷？他表示未有計劃，只希望下次可以多開幾場，滿足不同需求，當中聽到非神徒的觀眾入場欣賞後大讚好看，令他好開心。

對於獲Kelly稱讚，Anson Lo受寵若驚，笑言見到這位冰山美女太緊張，忘記分享彼此緣分，他說：「我未入行前跟她拍MV，亦透過MV讓人知道我的存在，之前我們在活動上碰面，感覺她好像看着我出道和成長，見證重要時刻。」

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（即時娛樂）