惡念之最｜Amy Lo演驚慄片愛上特技化妝 上網研究死相 (19:41)

電影《失衡凶間之惡念之最》今天（27日）上映，是「失衡系列」繼《失衡凶間》和《失衡凶間之罪與殺》之後第三部曲，由《要命的溫柔》、《逃殺》和《死亡回憶》3部懸疑短篇組成。

首次拍驚慄片的盧慧敏（Amy）在《逃殺》中，表現令人眼前一亮，在殘破不堪的廢墟與飾演前夫的姜皓文（黑仔），無論吵架甚至打架都出䀆力。黑仔演技大爆發，溶屍和吸毒戲，雖算零對白亦發揮淋漓盡致，他坦言開工前看古天樂電影《門徒》偷師，Amy更自爆上網睇真人「死相」汲取靈感，黑仔聞言亦嘩然。

鏡頭前，黑仔強忍淚水，將一桶又一桶的液體倒進石坑內，在溶屍戲零對白，近10分鐘內心戲，傷心欲絕，淚水在眼眶內打滾。導演李巨源大叫Cut後，上前安慰並大讚他演得到位，但黑仔仍然默不作聲，情緒未平復。事後他說：「嗰場溶屍戲，好有愛殺Feel，心情複雜。」

Amy亦被動容，她說：「佢係你深愛嘅人。」黑仔苦笑對她說：「成日話『溶咗你』，今次我真係溶咗『你』，我溶咗我老婆。」他又表示因為要有煙霧效果，雖然不是真正溶液，但倒出來的液體亦會散發出白煙，相當刺眼。

Amy躺在黑暗又骯髒的石坑內演死屍，死狀非常優雅，李導讚她演得「非常好」。拍攝結束，工作人員準備木梯讓她爬出大坑，但她以43吋長腿一步就跨出，旁人讚她長腿好處。Amy說：「我收番頭先話好舒服，個坑地面有啲凍，𠵱家成個頭都係眼淚和油漆，隻眼要擘到好大Hold好耐，扮死真係好難。（辛苦嗎？）OK啦！」

她透露為演死屍上網找參考，說：「我上網搵啲死咗嘅人相嚟睇妝容和表情。」黑仔表示其吸毒場面睇戲偷師，說：「參考過《門徒》睇老闆（古天樂）點樣拍吸毒戲，導演好滿意，我含蓄和有型版本。不過拍綁住條止血帶，一陣間隻手就瘀晒。」

第一次拍驚慄電影的Amy表示勁興奮，她說：「每日開工都好開心，尤其是睇人化特技妝，𥄫到實，好好玩。（對黑仔感覺？）頭幾次見面已經夾到，因為佢好nice，唔使特別恭恭敬敬咁拘謹，大家都好友善，加上我哋要飾演一對愛人，好快就唔尷尬。連導演都話我哋一齊就特別化學作用，所以加咗少少戲，少少曖昧，以前有過一段深厚感情嘅關係。佢真係勁Nice，埋位前有說有笑，因為我哋都係食素，傾吓食素心得，我又問佢拍戲經驗偷吓師，聽吓佢講經驗，短短幾日就學咗好多嘢。」

而另一場她被怪人追殺，更被恐怖手襲擊嚇到尖叫，驚恐表情和尖叫聲令人毛骨悚然。不過鏡頭後就笑料百出，Amy說：「鏡頭前我同呢隻手好近，要表現好驚、好恐懼。但我面前嘅攝影師個樣好nice，我唔可以望到佢個樣，要專心望住攝影機。仲有第一次喺鏡頭前尖叫，幾好玩。（好玩？）我平時好少尖叫，原來尖叫都幾好發泄喎！」

（即時娛樂）