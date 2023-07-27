不可能任務2｜孔德賢實戰輸畀鄭衍峰 林鈺洧出師不利流血收場 (20:04)

無綫節目《不可能任務》第2季的第三輪「建築工程實習體驗」，周日（30日）晚播出第一集，接受挑戰的藝員包括徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）、林鈺洧（Denice）以及梁允瑜（Chloe）。5人接受一系列建造培訓課程，由理論到實踐，包括學習釘板、紮鐵、落石屎等，5人要合力搭建一條可供小型貨車駛過、現實生活中真正的橋樑，完成不可能任務。

5人當中，以大學主修建築工程的Danny最有「潛力」，他亦對任務充滿期待：「一層樓點樣起出嚟，其實我都識嘅，所以好期待！」正式接受任務挑戰前，他們接受製作組小測試，用啤牌砌出三層高金字塔，考驗專注力和定力。

男子組以Leonard表現最出色，兩、三下手勢便極速完成任務；相反有「建築底」的Danny一層都砌不到，還笑指因有風才影響表現。港姐出身的Denice及Chloe雞手鴨腳，但Denice轉數快，靠「出貓」將啤牌對摺完成任務。

5人被安排與9位小學生比賽，在30分鐘內製作「意大利粉橋模型」。Chloe未比賽前已大嗌驚輸，Danny則說：「如果我哋輸畀小朋友，就真係要檢討。」正式比賽時，「不可能小隊」一開始出師不利，Denice砌橋期間手指被剪刀剪到流血，另邊廂小學生們已砌出意粉橋雛型。

（即時娛樂）