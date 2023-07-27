容祖兒7.28至7.30三場演唱會延期 醫生強烈建議聲帶及身體需休息 (20:08)

容祖兒的7.28至7.30的3場演唱需延期。（Ig圖片）

容祖兒於演藝學院舉行34場演唱會，本月13日開鑼，早前完成第8場演出後，感到身體不適，並有發燒及發冷症狀，主辦單位亦應醫生建議，以及保障藝人健康及確保每場表演質素，決定取消7月22日及7月23日兩場演出，改於8月1及2日補辦。

日前（24日）主辦單位再發出通告，稱祖兒現已於康復階段，但主辦方希望祖兒多休息，直至完全康復，故主辦方決定取消7月25日、7月26日及7月27日（共3場）場次，主辦方亦與場地落實重訂檔期，決定分別延期受影響場次至8月24日、8月25日及8月26日期間舉辦。

今天（27日）主辦方發出突發通告，遺憾宣布《Joey Yung Concert 2023｜ANOTHER SIDE... JOEY‧MY SECRET‧LIVE》7月28日、7月29日及7月30日（共3場）場次將延期舉行。

主辦方在聲明表示，祖兒每天期盼回歸舞台開騷，今天經醫生診斷後，被強烈建議必須讓聲帶及身體休息，有見及此，雖然祖兒情况已大為好轉，但主辦方仍希望她繼續休息至完全痊癒，而不是勉強演出，故必須決定延期受影響場次。

主辦方現正安排重新向演藝學院申請表演場地，並將不遲於2023年8月10日公布受影響場次補場安排及詳情。主辦方對備受影響的觀眾致萬二分歉意：「最後我們深信只要祖兒完全康復，我們必定會將一個最佳的演出再次呈現給觀眾。」

（即時娛樂）