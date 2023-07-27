新《胡不歸》｜王志良提升演繹方法 梁非同演苦情戲向前輩偷師 (21:38)

文武生王志良、新生代花旦梁非同今年2月演出新編粵劇新《胡不歸》取得佳績，相隔半年將於8月11及12日在西九戲曲中心重演。

王志良與梁非同正密鑼緊鼓排演，在藝術總監尹飛燕（燕姐）及各位前輩的指導下，希望演繹更盡善盡美。非同表示：「大家好開心重演，燕姐的教導更加仔細，跟我們講解角色的心路歷程，悉心指導每個動作、眼神、情感，令身段、唱腔更設合角色，務求在細節位雕琢得更完善，過程好享受。之前好多朋友睇完都讚衫靚、景靚，我特別鍾意尾場仙境一幕歌舞。」志良透露在排演中搵到好多新的演繹方法，並加深對角色的了解，希望到時演繹上再次提升。

劇中志良飾演的文萍生與非同飾演的趙顰娘一段淒美愛情，有不少苦情喊戲，在培養情緒方面，非同的方法是會看慘情電影及戲劇、看書及留意前輩的不同演繹，感受當時女性在社會的地位及遭遇，會做多些背景及資料蒐集，令演繹時更投入及增加真實感覺。志良一場10多分鐘的「哭墳」重頭戲，他事前要做很多準備工夫，聽好多前輩的演繹借鑒，要唱得有感情。

劇中描述古代家庭封建傳統的思想，若在現今遇到同様情況會如果面對？非同說：「相信歷代都存在不同的婆媳問題，古代女性出嫁後會跟夫家一同生活，而現代的女性較多自主權、自立能力較強，未必全部要倚靠男性，或者可以分開住，減少婆媳磨擦。」志良表示相信現在的情況會較平等，身為男人會主動平衡婆媳關係，做到兩邊兼顧。

（即時娛樂）