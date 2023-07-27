容祖兒為演唱會3度延期難過：聲帶水腫一直未好 陪我忍耐多一陣子 (22:55)

容祖兒於演藝學院舉行34場演唱會，本月13日開鑼，早前完成第8場演出後，感到身體不適，並有發燒及發冷症狀，主辦單位應醫生建議，以及保障藝人健康及確保每場表演質素，決定取消7月22日及7月23日兩場演出，改於8月1及2日補辦。由於祖兒未完全康復，日前再取消7月25日、7月26日及7月27日（共3場）場次，主辦方將因延期受影響場次至8月24日、8月25日及8月26日期間舉辦。今日再宣布7月28日、7月29日及7月30日3場場次亦將延期舉行。

祖兒今晚在社交網發文表示：「多謝大家關心，不用太擔心我，先報個平安，我身體狀況是沒太大問題的。最讓人困擾的是感冒病癒之後，聲帶水腫卻一直未好，引致我無法有十足把握確保一個合乎水準的表演。一直以來我都是那個在谷底都要開花，在海底也想望月的人。希望自己每次演出，都可以讓大家Enjoy，得到我付出的100分。這段病了的日子，每天我也忐忑不安....一次又一次的改期，引來大家的不便，我心裡非常難過。但一個勇敢的人，在必要的時侯，就是要接受已發生的事，繼而堅定地選擇最適當的方法面對。作為一個專業歌手，聲帶是我最重要的資產，我必須先讓聲帶完全康復才繼續演出，除了不讓餘下場次觀眾失望，更要確保不會弄壞身子才對得起所有愛惜我，對我有期望的歌迷。我的聲帶康復得有點慢，但還是一點點有好轉的，只是需要多一點時間。所以我選擇了忍耐~選擇了聽醫生吩咐選擇再次延後演出，希望在我忍耐靜侯康復時，大家也可以陪我忍耐多一陣子。大家給我的留言打氣我都收到了，希望8月1日我可以靚靚聲的再見大家。能遇上你們是我最大的幸運。」

（即時娛樂）