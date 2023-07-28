Bruce發聲明斥惡意炒作造謠 強調不參與李玟財產分配事宜 (12:27)

李玟的外籍富商丈夫Bruce Rockowitz斥有關他和李玟的婚姻及財產狀况的虛假資訊，嚴重侵害了他和家人的個人私隱和名譽。（大會提供）

李玟的外籍富商丈夫Bruce Rockowitz發聲明，強調兩人一向財政獨立，他從來沒有，未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜。（資料圖片 / 大會提供 / 明報製圖）

歌后李玟（CoCo）本月5日離世，終年48歲，喪禮將於7月31日及8月1日在香港殯儀館舉行。李玟的外籍富商丈夫Bruce Rockowitz，昨天（27日）發聲明，就他與李玟的婚姻及財產狀况作出回應，斥坊間關於兩人的言論嚴重背離事實，他從來沒有，未來亦不會參與李玟財產分配的任何事宜。Bruce的聲明內容如下︰

感謝廣大歌迷、網友對李玟CoCo的哀思和悼念，我們所有人都同樣祈願CoCo在天堂得以安息。

在與CoCo相關的報道中，出現了個別媒體為網絡流量惡意炒作，捏造並散布有關我和CoCo的婚姻及財產狀况的虛假資訊，發表侮辱、誹謗我本人的言論(“侵權言論”)，嚴重侵害了我和家人的個人私隱和名譽，給我和家人的個人生活帶來了巨大的困擾和負面影響。有鑑於此，我不得不對於不實言論，作出如下回應和聲明：

一、所謂我與CoCo的婚姻及財產狀况的言論嚴重背離事實，屬惡意炒作造謠行為。我和CoCo婚後一直保持財產獨立。我尊重CoCo對其個人財產的一切安排。我從來沒有，未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜。

二、相關人士及媒體應立即停止其侵權行為及刪除有關侵權言論。我已委託香港ZM Lawyers律師事務所，並已提供所有證據及指示，對拒絕刪除或繼續傳播不實言論的相關人士及媒體等採取進一步法律行動，包括及不止於向法庭申請禁制令及賠償，追究相關人士及媒體的法律責任。

再次呼籲廣大網友尊重客觀事實，遵守法律及尊重他人隱私，堅決抵制為博取流量製造爭議和矛盾的行為，理性表達對CoCo的哀思之情。

特此聲明！

（即時娛樂）