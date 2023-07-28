霍哥疑割席 Ig刪走微辣聯絡資料 再有品牌終止贊助 (15:51)

YouTube頻道「微辣」的前經理人阿晶（Jane）日前（26日）在澳門家中輕生，已被刪除的社交平台最後發文提到墮胎後患上抑鬱症，到人多的地方前必須服鎮定劑；她同時指控舊公司，表示「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受許多haters攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。或許有時你們只是覺得好玩就打一句說話出來，但你不知道有時有些說話是我是駱駝的最後一根稻草」。阿晶曾被指離開微辣後，搶走舊同事的廣告工作。她離職後曾開直播指微辣老闆六豪子「喊住留自己」，及後微辣多位成員紛紛以濾鏡貼出喊樣相。外界認為他們此舉是嘲諷阿晶，加上阿晶曾稱被恐嚇，令其飽受精神困擾，因此阿晶離世後，網民指責微辣應負上責任。

曾於ViuTV劇集《百萬同居計劃》中飾演大宅管家易先生的霍景耀（霍哥），昨天（27日）在Ig限時動態上載黑底白字的圖片及表示︰「收到好多訊息，但現在著眼點不應在於我，死者為大，讓家屬先好好處理後事。我的事，容後再說🙏🏻，她對我的恩，我當然記得。」及後，有網民發現他刪除了其Ig上微辣的工作聯絡方法及微辣Ig帳號連結，同時亦把他的微辣10周年頭像相換走，變成他的日常生活照。有網民公開他與霍哥的私下對話截圖，指霍哥表示會退出微辣。

另外，再有品牌與微辣割席，美容、化妝與個人護理品牌「THANN Hong Kong」昨天在社交網表示︰「THANN已終止贊助《微辣十周年》及相關宣傳廣告影片，願逝者安息🙏🏻。」

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（即時娛樂）