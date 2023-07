美國搖滾樂隊Eagles低音結他手Randy Meisner,在Eagles熱門歌曲《Take It to the Limit》擔任主唱,因肺疾病併發症前日(26日)逝世,享年77歲。據報道,Randy Meisner於1971年跟Glenn Frey、Don Henley及Bernie Leadon組成Eagles,推出多張專輯,唱出經典歌曲包括《Desperado》、《One of These Nights》及《Hotel California》等。Randy於1977年正值Eagles巔峰時期宣布退團,不過1998年仍與Eagles另外6名歷任成員登上搖滾名人堂,並參與演出。

