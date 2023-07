微辣官網一夜變空白 訪客需以用戶名稱加密碼登入 (16:28)

「微辣」的前經理人阿晶(Jane)26日因抑鬱症輕生。阿晶輕生前撰寫長文透露自墮胎後被抑鬱症纏繞4年,同時暗示被舊同事嘲諷及受Haters攻擊,加上她曾稱被恐嚇而飽受精神困擾,不少網民在她離世後留言炮轟微辣藝人,指責微辣應負上責任。微辣的網站昨晚開始一直顯示「404」的輸入錯誤畫面,至今早變成空白一片,只有「Service Unavailable」及「The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later(由於維護停機或容量問題,服務器暫時無法滿足你的請求。 請稍後再試)」字句。微辣的網站後來變成非公開網頁,訪客需填寫用戶名稱及密碼才可登入。

