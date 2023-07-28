郭富城拍起火戲頂硬上 與古天樂對打要加保護墊 (22:59)

劉青雲、古天樂（古仔）、郭富城（城城）首度合作主演電影《掃毒3之人在天涯》，3人關係錯綜複雜，飾演毒梟的青雲更有幕駕駛飛機載城城翱翔天際的場面。城城笑言︰「青雲駕駛飛機技術好好，跟湯告魯斯差不多。我將自己交給他，一點也不緊張。」青雲笑着回應︰「我是真的駕駛飛機，只是飛機沒離地，靠特技搭夠﹗我沒機師牌，曾經想考，但要讀很多書，我拍戲沒時間。」城城親身上陣拍攝潛水戲︰「我有潛水牌，但很久沒潛水也有危險。導演說不用擔心，因為主要鏡頭在廠內拍。雖然如此，我拍攝時要吊威吔，又要背住幾十磅重的氧氣筒走來走去再落水，更辛苦。」古仔提及與城城的打鬥場面時笑言︰「每次和他拍戲都要對打，今次算輕鬆。」城城自爆拍攝時要在衣服內加保護墊︰「古仔很硬正，骨格精奇、好好力，被他撞到會很痛。幸好我身手敏捷，避得快。」青雲笑言︰「古仔好力又打得，城城夠敏捷。幸好我開槍為主，很少真打肉搏。」

談到拍攝時的難忘經歷，他們異口同聲說是飛車及爆炸戲。青雲說：「我不在場，翻看片段才知道碼頭飛車那場戲，有輛貨櫃車彈到很高。」古仔回憶當日拍攝時發生意外，有攝影機遭壓爛，亦有工作人員受傷入院。城城亦表示拍攝汽車衝入村寨一場戲時，有布景起火塌下，兩個武師被壓傷，幸沒有大礙。他自言怕火、怕爆炸，拍攝一場飛身離開着火布景的戲時只是頂硬上。城城說︰「拍攝前很緊張，聽到人叫『1、2』，我就走快一點，最後兩take完成，鬆一口氣。」古仔覺得拍爆炸戲恐怖的地方是有難以估計的可能性︰「香港有個傳統，自己搭景，導演一定炸了它，不想益人。你會預計到即將要炸的，看看點死法。其實大家拍攝時很注重安全，但試過有碎片射到百幾米外，擊中兩個已躲起來的工作人員，令他們受傷入院。」青雲續說︰「爆炸戲很難試，盡量採取一take過方法減低意外。通常拍這些大場面時的氣氛很嚴肅，亦不可以急。拍攝前，大家會花時間綵排，確保走位準確無錯漏，保障安全。」

被問到如能重新選擇，可想轉換角色時，城城說︰「今次的角色是新嘗試，遊走在青雲與古仔之間，很得意，希望下次可以演激瘦毒梟。」青雲說：「我覺得今次做反派幾好，因我演過警察很多次。」古仔沒想太多，正邪角色也可以。

（即時娛樂）