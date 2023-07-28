港姐2023︱王怡然自爆因染疫缺席廣州活動 從未想過退選 (20:01)

《2023香港小姐競選》16位佳麗今日與馮盈盈、宋宛穎、麥美恩及何依婷見面。4號王怡然早前因身體不適未隨隊到廣州，一度惹來退選疑雲。她今日在活動上強調從沒退選念頭︰「我被家人傳染，第2次染疫，所以才沒去廣州，現在已康復。很多人擔心我退選，似取笑多過擔心，有朋友更問我是否已玩完。今次染疫不算太辛苦，沒有減磅或出現腦霧後遺症。我在賽前中招，有免疫力，決賽時就更安心。」

談到被馮盈盈讚廣東話進步不少，是其三甲心水，王怡然認為最緊要做好自己，她常看電視節目，又跟其他佳麗多說廣東話當練習。對於未入圍「你最Like的心水佳麗」5強，她表示︰「唉！大家說關心我，但又不投我一票，只好繼續努力。」王怡然未決定才藝表演項目，她被問到可考慮以不純正廣東話作搞笑表演搶分時說︰「我不怕醜，會靠個人努力。」

15號莊子璇、16郭珮文打入網民投選的「你最Like的心水佳麗」5強，莊子璇覺得人氣非最重要因素，能否成為三甲要視乎比賽上的表現。談到被馮盈盈點名有進步，她說：「馮盈盈提醒說話勿太快，所以我今天刻意放慢，正努力改進。可能我們同樣是修讀營養學，大家也很貼地，想法接近，希望日後能像她有機會向主持路線發展。我口才不錯，說話搞笑，偶然會爆金句，才藝表演暫時考慮唱歌跳舞。」

郭珮文對打入三甲不敢存太大期望，擔心落敗會很失望。談到早前到越南及廣州拍攝，她說︰「不覺得辛苦，反而很充實，而且難忍美食，增磅回來。」

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（即時娛樂）