《李後主4K 復修版》慈善公映 95歲白雪仙現身 張家輝染銀髪捧場 (21:56)

任白慈善基金《李後主2023 4K 復修版》慈善公映今晚在文化中心舉行，95歲的白雪仙（仙姐）在愛徒陳寶珠和梅雪詩(阿嗲)陪同下到場。影帝張家輝與林家棟、余慕蓮也有捧場。仙姐久未公開露面，戲迷早已到場等候，她一身優雅打扮，笑容滿面跟到場的嘉賓打招呼又合照。放映會開場前，仙姐開腔致詞，中氣十足，她說：「大家好，好多謝各位今晚來捧場，希望不會令大家失望就好嘞，謹祝各位身體健康、萬事如意。」

陳寶珠與阿嗲同受訪，透露《李後主》修復完成後，早前已跟仙姐先睹為快看過一次，相信電影在大銀幕放映，跟觀眾一齊欣賞感覺不同。她們稱任白很多戲寶，希望作品都能修復推出，讓大眾能一起欣賞。陳寶珠說：「最期待翻看任白的粵劇戲寶《西施》。」問她有沒有收藏自己作品？她稱收藏不多，近年與阿嗲合作的粵劇都拍片儲存，昔日作品就會趁電視重播錄影。

問她們何時再合作？阿嗲說：「希望在人間，我想跟寶珠合演《紫釵記》，因為未做過。」陳寶珠指與阿嗲私下聚會，都會傾談合作計劃，但未有時間表，要醫好坐骨神經痛問題才可復工，目前她正積極做運動和物理治療。提到仙姐近年較少公開露面，阿嗲說：「仙姐要小心健康， 她平時在家中有唱歌、日日運動。」

張家輝跟仙姐曾是鄰居，自從搬屋後，加上有疫情，怕自己身上帶有病毒，一直不敢探望對方，特意趁今次來捧場恭賀。他說：「任白戲寶就是電影種子，我從小也受電影影響，最愛睇任白的《帝女花》和《唐伯虎點秋香》。」家輝笑言染了一頭銀髪，是想跟寶珠姐拉近觀感，但未必有合作機會，他自嘲：「我骨架太老，難以參與粵劇演出或導演粵劇電影，希望將機會交給年輕人。(有冇推介女兒睇粵劇？)她連我的戲都不睇，等她自由發掘啦！」

（即時娛樂）