《未來音樂祭2023》亞博開騷 Lolly Talk周國賢首度合作 (22:51)

《未來音樂祭2023》將於9月30日、10月1日一連兩日在亞博舉行,活動以全企位進行,讓樂迷盡情隨音樂節奏搖動身體,大會公布首輪演出陣容。

兩場音樂祭涵蓋的首輪演出單位多達24個,首場(9月30日)表演名單包括:Marf@COLLAR、Yoyo Sham(岑寧兒)、moon tang(鄧凱文)、本地獨立重型樂隊maniac、 Instinct of Sight、dessy(守一)、KALAI(家麗)、Young Hysan、爆紅新晉HIP HOP團隊摩四青年及神秘樂隊Naked and lay。緊接第二晚(10月1日)演出的單位包括:Gareth. T、人氣女團Lolly Talk、周國賢、Cloud(雲浩影)、Rapper Novel Friday、ToNick、Hardpack、Dark Wong(黃明德)、Gwenji、及時雨(Rain in Time)、情慾創作歌手$alty Chick(鹽焗雞)、廣東話抒情金屬樂隊P.R.O.J.E.C.T. 9、絵麗奈及Invisible Architecture。無論是主流還是非主流、線上還是線下的表演者各具魅力,各有捧場歌迷。

演出者Crossover演出,人氣女團Lolly Talk聯同周國賢在音樂上首次交流,還有Marf@COLLAR,將聯同本地獨立重型樂隊maniac齊齊演出,屆時肯定炸爆舞台,令人期待。《未來音樂祭2023》 門票7月31日公開發售。

