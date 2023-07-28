《未來音樂祭2023》亞博開騷 Lolly Talk周國賢首度合作 (22:51)

《未來音樂祭2023》將於9月30日、10月1日一連兩日在亞博舉行，活動以全企位進行，讓樂迷盡情隨音樂節奏搖動身體，大會公布首輪演出陣容。

兩場音樂祭涵蓋的首輪演出單位多達24個，首場（9月30日）表演名單包括：Marf@COLLAR、Yoyo Sham（岑寧兒）、moon tang（鄧凱文）、本地獨立重型樂隊maniac、 Instinct of Sight、dessy（守一）、KALAI（家麗）、Young Hysan、爆紅新晉HIP HOP團隊摩四青年及神秘樂隊Naked and lay。緊接第二晚（10月1日）演出的單位包括：Gareth. T、人氣女團Lolly Talk、周國賢、Cloud（雲浩影）、Rapper Novel Friday、ToNick、Hardpack、Dark Wong（黃明德）、Gwenji、及時雨（Rain in Time）、情慾創作歌手$alty Chick（鹽焗雞）、廣東話抒情金屬樂隊P.R.O.J.E.C.T. 9、絵麗奈及Invisible Architecture。無論是主流還是非主流、線上還是線下的表演者各具魅力，各有捧場歌迷。

演出者Crossover演出，人氣女團Lolly Talk聯同周國賢在音樂上首次交流，還有Marf@COLLAR，將聯同本地獨立重型樂隊maniac齊齊演出，屆時肯定炸爆舞台，令人期待。《未來音樂祭2023》 門票7月31日公開發售。

（即時娛樂）