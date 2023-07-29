68歲周潤發跑步遇意外肋骨骨裂 忍痛堅持出席港大座談會 (17:13)

68歲周潤發（發哥）昨天出席《周潤發 x 導演潘耀明 x 編劇莊文強：對談——電影‧人生》座談會，與300多位香港大學師生暢談電影與人生。活動前一天，發哥跑步時發生意外，雙手手掌多處被石頭𠝹損流血，他更因為側身落地導致左邊身第4條肋骨骨裂，目前無論笑或咳，甚至用力呼吸也感痛楚，要暫停跑步及運動兩個月。不過，發哥仍堅持帶傷出席翌日的座談會，其間更分享其受傷經過及狀况。發哥在活動上回憶年少時為幫補家計無法完成學業，提早投身社會工作，成為其人生中最寶貴的一課。他感激獲得社會栽培及贏得觀眾愛戴，所以最想將其累積得來的智慧和愛分享給年輕人，回饋社會的未來棟樑，因此捱住痛也堅持如期出席講座。

發哥回憶年輕時只要有餘錢，就會為涼冷氣而入戲院看戲，因而接觸到電影。出身於草根家庭的他說初出道時，一切為生活，成功塑造出多個深入民心的小人物角色純粹由心而發，不用「演」。發哥說︰「故事、角色都是虛構，假的，但演員當下的演繹卻是真。做人、做事、做戲也一樣，每次都要真情演繹，遇到挫折也不要退縮。逆境能令大家愈來愈強，只要重新站起來，累積經驗和口碑，久而久之便會找到適合自己的角色，步向成功。世界沒有奇蹟，只有累積﹗」發哥又引用他極喜歡、電影《卧虎藏龍》李慕白的一句話「把手握緊，裏面什麼也沒，把手鬆開你擁有的是一切」，提醒年輕人不要在意困難和吃苦。今年68歲的他表示人生有兩個甲子（60年），自己在第2個60年的計算下只有8歲，跟年輕人一樣剛起步，不同的只是目標。發哥寄語大家要想想對家人、自己的責任，也要學懂珍惜眼前人。而他本人就要好好管理身體，到80歲時仍有20歲的魄力跑馬拉松。

有同學在互動環節上表示︰「以前的人為了供樓養家，捱得再辛苦也毫無怨言，態度跟這世代的人不同。」發哥得知該同學15、16歲時第一次到外地旅遊後說︰「我15、16歲時在工廠上班，當時『搵食』就是我的所有。沒有人能肯定自己的選擇是否一定正確，最重要是活在當下，盡量把握好每一個機會。」發哥之後跟一位醫科生對談，聽見對方說在醫院實習時說︰「制度永遠沒完美，但我認為香港的醫療是全球數一數二。我認識不少從事醫護行業的朋友，我很尊重他們。已退休的血液病專科醫生黃貴權，跟我一樣是攝影發燒友，他在影像方面影響了我很多。全靠有好醫生幫忙照顧，我才擁有現時的健康體魄。醫科同學們，加油！努力做好自己的崗位﹗」

有傷在身的發哥說話換氣時雖然有些辛苦，仍有問必答，最後更拿起手機與現場同學們自拍留念。

（即時娛樂）