陳敏兒自爆5月首次染疫後一度抑鬱厭世 (17:50)

陳敏兒昨晚與吳業坤等出席《愛我請留言慈善音樂會》時，表示除了丈夫廖啟智（智叔）於前年病逝，父親於30年前的離世也是其人生遺憾。她說︰「爸爸30年前到巴黎公幹，我當時沒送機，豈料他在當地心臟病發逝世。我與他沒有道別，就從此分離。我當時花了5、6年時間才撫平這個傷口，然後就是智叔突然離開，不知道何時輪到我。」陳敏兒笑言怕隨時會一睡不起，因此很珍惜跟兩個兒子的感情，彼此要愛得及時，絕無隔夜仇。

她透露︰「今年5月第1次染上新冠病毒後，抑鬱到不得了，那3個星期極度厭世，每天也很想死。當時，我每晚也對兒子們說︰『阿媽睡覺後，不知會否再醒來，所以每晚睡前也要說一句，我很愛你們﹗』」陳敏兒表示丈夫離世時，她也沒想過要做傻事，及後知道只是情緒受疫症影響後便慢慢好轉，更為健康跟周潤發跑步。陳敏兒笑指周潤發是很惡的魔鬼教練，加上她跑不到7公里，後來就改跟「蛇頭慈母」戚美珍慢跑45分鐘。

吳業坤計劃9月陪太太濱口愛子返日本探親，他說本想暑假飛，但因機票太貴決定延期。他表示婚後要照顧家庭，日常開支要精打細算，像這天發現停車場費貴，所以選擇坐巴士到場，坐的士回家。吳業坤表示太太開始工作，近日為品牌做網上宣傳。他笑言︰「我很欣慰，因此義務擔任她的攝影師。」談到早前開辦的唱歌學校，吳業坤表示收生情况不錯，黃庭鋒、戴祖儀也成為其學生。

（即時娛樂）