伍富橋人生最大目標做好老公好爸爸 嬲網民惡意中傷老婆 (21:51)

現年29歲的伍富橋於2014年參加《超級巨聲4》後簽約無綫，入行近10年推出過幾首單曲，曾做節目主持亦拍過劇，但在演藝路上一直抱佛系心態。去年與家族坐擁逾億資產的富家女梁兆楹（Shirley）閃婚的他自言思想傳統，一直渴望結婚生子，目前人生的最大目標是做個好老公、將來成為一個好爸爸，不一定要擁有自己的紅館演唱會。

今年5月和太太結婚1周年，伍富橋特別推出情歌《很多很多份之一》表達愛意。「這首歌見證我踏入人生另一階段，是我對愛情和婚姻的寫照。我希望將來繼續出歌記錄自己的人生，將來有自己的孩子後，會效法偶像張學友，寫歌給他們留念。」與Shirley由相戀到閃婚，伍富橋不斷被網民嘲諷，也聽到不少閒言閒語，知道別人在背後笑他「靠老婆發達」、「億萬駙馬食軟飯」。「別人說什麼，我控制不來，也不必澄清或證明什麼。凡事一笑置之，太太和家人知道我努力已足夠。說我的健身中心是由太太打本，其實我5年前開設中心時，仍未認識她。」

伍富橋從前很介意負評，曾因此跌入谷底，患上輕微情緒病，後來在Shirley的幫助及訓練下學會放鬆。他最開心是太太從不盲目支持，會從客觀角度分析及加以輔導，令他不再鑽牛角尖。「太太會說我有不對的地方，別人才會如此。她又會直接指出我做得不好的地方，例如提起劇集《十月初五的月光》，她會指我演技麻麻。她不愛轉彎抹角，性格爽直和真誠。」伍富橋讚太太雖是富二代，但沒有「公主病」，不介意坐廉航，也會陪他逛平民商場、「掃街」吃地道小食。

不過，他仍介意網民惡意中傷Shirley。「我會很嬲﹗他們沒權管我們的事﹗太太不是圈中人，沒必要被外界指指點點。夠膽就當面直接跟我說﹗太太在這件事上比較豁達，說我毋須與網民爭拗，也不需要封鎖他們，反而提議一起看那些有創意的留言，然後點讚，一於『你有你講，我有我繼續』，高招﹗」除了太太，伍富橋亦讚外父既是成功商人，也是好丈夫。他視外父為榜樣，如有機會希望能跟對方學做生意。本身是健身教練的他婚後胖了22磅，伍富橋笑言拜太太的廚藝所賜。「她應該不是要谷肥我阻異性埋身，是因為她煮的餸太好味了﹗我不介意別人批評我的身形，健康就可以。」

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（即時娛樂）