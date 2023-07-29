《靈戲逼人》拍續集？監製王偉仁：暫未有這想法 (23:12)

《靈戲逼人》結局昨晚（28日）大結局，張振朗飾演的阿駿在音樂比賽的舞台看見在旁的三人和唱，其中一個似「阿芳」，臉上帶笑容與淚眼望著他，開放式結局，有揣測留伏線拍續集。網民想知究竟兩人是否再在一起？張振朗在社交平台解答疑問，說：「Open end係好事，所有嘢已經好sad，唔使sad到盡頭，觀眾睇咗會唔舒服。」

他稱現在所有事情要有希望，過程多傷心也好，最緊要見到曙光。他又說：「其實Ending嗰度，wide shot時已經有三個人企喺度，但無啦啦阿駿望到中間嗰個係阿芳。大家記唔記得喺第一集同一個Hall入面第一段讀白（其實係同一場比賽，只是首尾呼應）阿駿講過佢一直以為『歌裡面可以有無限想像，有幾浪漫動人，有幾哀怨纏綿都得』而大結局喺唱歌時見番阿芳，咁最後到底呢個係阿駿天馬行空嘅世界，定佢真係見到阿芳？就等你地自己感受。」

討論區不乏對《靈戲逼人》結局評論，有讚人鬼戀感動，有提議拍續集亦有認為原班人馬拍新故事更好。《靈戲逼人》監製王偉仁回覆說：「暫未有拍續集的想法。」對於《靈戲逼人》有口碑，他說：「幕前幕後，包括音樂總監Alex都好落力幫忙搞這個戲，未出街前大家都颇有信心觀眾會喜歡。現在播出後口碑和收視都不錯，要真心感謝所以參與這劇的幕前幕後。」

龔嘉欣也在社交平台多謝觀眾喜歡他跟張振朗這一對，說：「感謝拍檔總是投以信任，才能產生這麼好的火花，期待四搭（第四次搭檔）。」她又將「曲行雲與雲柳芳」、「丁一駿與雲柳芳」的劇照大放送，跟粉絲同回味。

（即時娛樂）