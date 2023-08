next

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)早前(26日)剛完成4場《ANSON LO“THE STAGE”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,隨即繼續投入劇集《社內相親》的拍攝工作。Anson Lo昨天在社交平台分享多張開騷期間在後台換裝的照片,同時分享了一小截片段,預告今晚8時在網上頻道分享演唱會的後台Vlog。他說︰「Do you miss The Stage?與時間競賽的後台實况。明晚8pm有演唱會Youtube Vlog。」

另外,Anson Lo於演唱會前推出的新歌《浪漫殺死巨蟹座》,MV於21日上架至今的觀看次數已逾315萬次。

