阿慈@試當真無預警重演日本動漫殺人案情節 惹網民熱議 (15:27)

「試當真」成員倪安慈（阿慈）及潘宗孝（ERN9）日前在動漫節會場內，無預警下上演動漫作品《我推的孩子》的殺人案情節，引起網民熱議。（倪安慈Ig片段截圖及圖片 / 明報製圖）

網上頻道「試當真」成員倪安慈（阿慈）及潘宗孝（ERN9）日前（28日）以一身Cosplay造型現身「香港動漫電玩節2023」，兩人無預警下在場內上演動漫作品《我推的孩子》第1集的橋段。影片中，Cosplay成動漫人物「星野愛」的阿慈正與朋友合照，扮演「兇徒」的潘宗孝突然從人群衝出，將「假刀」插向阿慈，阿慈即時慘叫並倒地，在場人士均被嚇了一跳。然後，扮成神奈川縣警察的男子出現，將潘宗孝制服。兩人糾纏期間，潘宗孝手持的花束倒轉，水從花束中流出，變成潘宗孝驚到瀨尿的畫面。警察逮捕潘宗孝時指他「現在涉嫌企圖殺人及企圖謀殺」，然後為潘宗孝戴上黑色頭罩。現場圍觀人士，包括阿慈拍手叫好。被鎖上手扣的潘宗孝大叫︰「殺人啫﹗唔使打靶呀？」

雖然兩人只是還原動漫情節，但上月初在鑽石山荷里活廣場才發生了謀殺案釀成兩死，有網民就批評阿慈及潘宗孝「攞謀殺案嚟當笑話」，斥他們沒有想過被害者心情，而且或會令其他人不安，而當中一句「殺人啫﹗唔使打靶呀」亦予人殺人為輕微罪行的感覺；有網民語重心長勸阿慈不要拍這個題材的短片，希望游學修及蘇致豪可予以教訓；

有網民說︰「先利申︰知道係拍緊《慈出片》，知道係玩緊cosplay，知道大家唔係攞悲劇嚟搞笑。但見好多人唔明點解啲人會聯想到現實悲劇事件，因為真係會聯想到。可能真係因為社會氣氛太壓抑、可能真係冇睇過《我推的孩子》、可能真係唔熟cosplay文化、可能真係驚香港已經出現緊破窗效應。點解有自殺新聞出現後會有抑鬱症患者會跟住自殺，點解《Oppenheimer》（《奧本海默》）電影唔會日本上映，因為真係有人會模仿，因為有啲悲劇事件真係為當地人帶嚟痛苦回憶。每個人嘅諗法同感受唔係個個會明，但你唔明唔代表佢哋唔存在。」

不過，也有不少網民認為阿慈、潘宗孝只是還原《我推的孩子》劇情，撐他們「絕對冇用真實殺人事情搞笑」，不認為他們在道德上犯錯，而潘宗孝那句「殺人啫﹗唔使打靶呀」是「基於一件唔係事實嘅事情而講，所以唔存在唔尊重真實嘅被害者」。

阿慈後來在社交網留言︰「其實單純只是想重現場面，希望大家睇得開心。」

（即時娛樂）