瘦子E.SO九展開騷 歐陽靖驚喜現身 自嘲自薦做嘉賓唔知醜 (18:35)

台灣組合「頑童MJ116」成員瘦子E.SO，昨晚在九展Star Hall舉行首場《瘦子E.SO 2023 地囚人 香港演唱會》，一登場即唱出《Way Up》、《達文西》等快歌掀起氣氛，之後以廣東話向觀眾問好，又說來港開騷有放假感覺。久未露面的歐陽靖（MC Jin）以嘉賓身分現身並合唱歌曲《祖先》，瘦子自言怕麻煩到人，向來開騷少請嘉賓，沒想到好友MC Jin會自薦。MC Jin自爆︰「大家是兄弟，我剛巧在香港，於是傳訊息給他說我可以來做嘉賓，瘋狂留言『我有空，我有空』，廣東話稱這行為『唔知醜』﹗」除了MC Jin，瘦子的隊友小春、大淵也以嘉賓姿態出場合唱，其間有性感女郎現身台上跳辣舞。瘦子在演唱會尾聲作出不吃魚翅、保護鯊魚的呼籲。

瘦子騷後受訪，稱首次來港開騷的氣氛超正，舞台近觀眾席令他容易和粉絲握手。他感謝兩位隊友來港撐場，又指MC Jin只得一晚空檔也來做嘉賓，令人感動。瘦子不敢比較同台跳舞的香港、台灣辣妹，自己專心演出未留意她們的性感衣著。早前有女粉絲合照後將照片傳給太太Jennifer，投訴瘦子對自己意圖不軌，瘦子未因此怕與歌迷接觸︰「與粉絲握手是健康的互動，互相Show Love，毋須想得太複雜。多謝大家支持我多年，應小心時，我會小心。」談到早前遭一名酒店女職員指控性侵，他說事件交由公司處理，並進入司法程序，不便回應，但強調心情未受影響，專心工作，太太也百分百支持。對於在西貢出現的布氏鯨背部出現由螺旋槳造成的傷痕，瘦子希望市民能給予空間，看電視節目也能見到鯨魚。

（即時娛樂）