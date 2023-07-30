胡定欣唔慣陳豪用氣聲說話 蕭正楠黑面開工惹張曦雯誤會 (19:18)

陳豪、胡定欣、蕭正楠（阿蕭）、張曦雯等今日出席新劇《破毒強人》宣傳活動，懷孕6個月的張寶兒全程小心護肚，避玩遊戲。陳豪、胡定欣今次做反派，拍攝時過足戲癮。陳豪說︰「今次遇到好玩題材，我要為角色扮沙聲，與定欣、阿蕭各有突破。希望新劇有好收視，如觀眾喜歡，代表毒品警匪題材劇往後有發揮空間。」定欣回憶拍攝時要花時間習慣陳豪以氣聲發音的聲線︰「我有時聽不清楚他說什麼，但要扮聽到。阿蕭的角色是啞巴，我的角色說話時中氣十足，很大對比。」談到被指返內地登台唱2首歌就收16.8萬酬勞，陳豪笑笑口說︰「我只是表演者，不清楚酬勞。」

蕭正楠說其角色是個沒表情的人，開工時刻意跟張曦雯保持距離，又擔心被誤解黑面沒禮貌。張曦雯恍然大悟︰「難怪他拍劇時那麼cool﹗我說話時，他回一句『哦』就走開。我以為我說英語，他聽不明。我們在劇中有親熱戲，但因為他沒表情，感覺有點牽強。」蕭正楠笑言︰「我覺得幾正，原來被追求的感覺是這樣。」張曦雯當日為角色剪走長髮，惹來網民不滿，在網上公審《破》劇。她說︰「最初十分不捨得長髮，後來發現很配合角色，令我放下包袱，拍攝時更投入。再剪超短髮型？來吧﹗角色需要就可以，最多戴假髮。」

張寶兒大熱天時穿長袖連身裙、腳踏粗踭鞋，且避玩射槍遊戲。她坦言常被丈夫袁偉豪叮囑要小心，穿長袖衫是為了遮掩懷孕後變粗的手臂。寶兒稱精神不錯，早前更與丈夫到北京工作。她說︰「我的預產期是11月，醫生說我仍可於10月出埠。如狀態好，我想9月去新加坡工作，努力掙奶粉錢。」

（即時娛樂）