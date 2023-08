鄭中基澳門開騷唔收歌酬︰放埋落製作回饋歌迷 (19:42)

鄭中基昨晚在澳門舉行首場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》。(大會提供 / 明報製圖)

鄭中基(Ronald)時隔7年,昨晚(29日)在澳門舉行首場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》,第一次擔任演唱會監製的他說︰「終於自己做監製,太多嘢想做,好多謝粉絲支持咗我咁多年,所以今次將歌酬都放埋落製作,一定回饋大家!」

Ronald以歌曲《搬屋》、《想愛你》、《你的眼睛背叛我的心》及《絕口不提我愛你》為個唱揭開序幕,他說︰「今次想有啲新嘢,諗起爺爺喺兩個小朋友細個時,送咗Ukulele培育佢哋,我同佢哋一齊唱嘅就係《Some where over the rainbow》,所以揀咗呢首歌送畀大家。」Ronald獻唱《無賴》時,現場6000歌迷跟住一齊大合唱。他首次公開演唱電影《我要做Model》主題曲《Beautiful People》時,以一身色彩繽紛的造型出場,並說︰「這是黃偉文唯一寫畀我嘅歌,希望去到倫敦站可以喺台上唱畀佢聽。」

MIRROR成員呂爵安(Edan)、楊詩敏(蝦頭)、「機動兵工廠」6位學員周芷慧、陳昭煊、李煥林、何求、陸維德、林美圻現身捧場。Ronald演出時不忘呼籲觀眾訂閱其網上頻道及成為「自機友」,不少觀眾即時以「Wee」來回應已是「自機友」。Ronald最後向歌迷吐心聲︰「今次搞呢個演唱會經歷咗好多嘢,一言難盡,總之一句講晒,我哋做到啦!今次演唱會係帶出要積極面對人生,要開開心心唔『賣慘』。我係《My Only One》!」

