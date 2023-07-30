杜德偉澳門開騷自爆曾怕講入行幾多年︰驚人哋覺得我好老 (20:04)

杜德偉昨晚在澳門演唱會上直言已想通，不再覺得入行幾多年的數字很可怕。（大會提供 / 明報製圖）

杜德偉（Alex）昨晚（29日）在澳門舉行《起來GET UP 2023 杜德偉世界巡迴演唱會－澳門站》時，感謝歌迷耐心等候3年。今次重啟演唱會，Alex落足心思去跟現場歌迷交流，在每一首歌前後留時間跟大家聊天，令演唱會變成家庭聚會似的。出道近40年的他說︰「以前好驚講呢啲數字，怕人哋聽咗覺得我好老。不過我依家諗通咗，數字一啲都唔可怕，現場有同我一齊成長嘅歌迷朋友，呢啲數字對於佢哋嚟講就好似一架列車，載住佢哋嘅青春。」

7月接連颱風訪港，不少歌迷一度擔心超強颱風杜蘇芮會吹正港澳。Alex搞笑地說︰「今晚可以順利開演唱會，真係要多謝一個朋友，佢就係蘇芮！好彩佢冇嚟，你哋先至可以坐喺度！開騷前，我已經打咗電話畀真正嗰個蘇芮多謝佢，仲順便約埋佢下次一齊唱《酒干倘賣無》，希望日後有機會可以邀請佢做我演唱會嘉賓。」唱到歌曲《脫掉》時，Alex如歌名只脫剩貼身短褲，掀起全場高潮。在台下的兒子AJ手舞足蹈跳足全程，跟爸爸遠距離共舞。

演唱會尾聲，Alex說︰「今晚我要多謝在坐每一位，尤其多年嚟一直支持我嘅歌迷朋友。每次見到你哋喺台下好熱情咁跟住我一齊唱歌嘅樣，時光就好似倒流返去我仲係20幾歲時，你哋變成以前放學後嚟睇我嘅𡃁仔𡃁妹。多謝你哋﹗有你哋我先可以一直喺舞台上表演，繼續唱歌跳舞。」

（即時娛樂）