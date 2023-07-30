機動兵工廠︱超酸阿杰參賽建立友誼 讚鄭中基是暖男爸爸 (22:23)

鄭中基的YouTube頻道「機動電視台RTV」舉辦演藝訓練班「機動兵工廠」，從600多位報名者中選出6名學員參賽，當中包括曾參加《全民造星IV》的周芷慧（阿杰）與陳昭煊（超酸）。阿杰是樂隊Cooper主音，超酸今年4月推出單曲《SOUR FUNNY》。她們已是歌手，談到想演戲原因，超酸表示參加《造星IV》時受導師朱栢謙啟蒙，令她認識戲劇是什麼一回事，對表演產生興趣，喜歡投入角色去講故事。在「機動兵工廠」訓練過程讓她嘗試到更多不同表演方式，愛上演戲。她說：「唱歌是做自己，演戲可以經歷不同人的人生。」

阿杰自言初時比較迷惘，有樂隊唱歌，但未找到定位，覺得自己五音齊全，但不是唱到最好，想發掘多些東西。機緣巧合下參加「機動兵工廠」，發覺藝術表演原來不是單一，可以在音樂以外發展，變成全能藝人，開心發掘到自己的新技能。

超酸表示今次不是淘汰賽，沒有《造星IV》時壓力大，成員之間亦沒有爭勝之心，志在學習，盡情表演，互相幫助和扶持，贏了友誼，她和阿杰成為閨密，無所不談：「我們好夾，服飾沒有夾過，但出現時經常色系一樣，就連內衣褲都同款。」她覺得參加這個節目令自己變得鬆容和更自信，願意敞開心扉 ，讓人了解自己，不像以前，將不開心一面收藏起來。阿杰指超酸有很大轉變：「《造星IV》時，她難以捉摸，不知她心裏真實一面，只能做表面嘻嘻哈哈的朋友。」

她們對賽果不緊張，能參與已經是贏了，未來的路還很長，現在才是開始。她們感激「廠長」鄭中基舉辦的這個訓練班，對方的樣子給人很嚴肅及好惡感覺，其實是暖男爸爸很照顧大家，觀察力強，會直接講出她們的問題，其他導演都是，令她們獲益良多。

（即時娛樂）