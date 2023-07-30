沙灘音樂節︱黃偉晉除衫騷肌唱《一人之境》 周興哲跟粉絲自拍 (22:50)

台灣歌手盧廣仲、周興哲、組合五堅情成員黃偉晉，還有ToNick、KOLOR、張蔓莎、STRAYZ、Kayan9896（吳家忻）今日於愉景灣擔任沙灘音樂節表演嘉賓，張蔓莎跟Revery Crossover表演，她穿短裙出場表現興奮：「今日好開心見到好多朋友 ，出場時亦有點緊張、心跳得好快，我一直都好鍾意戶外騷，第一次在陽光下演出感覺好好，剛才亦落了一陣雨，所以冇咁熱。」她又指到沙灘演出衣著經過刻意挑選，礙於她身材不太好，都是不要太性感。

STRAYZ首次參與戶外沙灘騷心情興奮，天氣炎熱，暐翹著冷衫演出，她說：「我都係為咗要型啲啫。其他成員笑我咁熱都唔流汗。」最性感成員榛綦甚搶鏡。昨日得4成員演出，因Ariel去了韓國進修。

盧廣仲出場觀眾即尖叫聲不停，粉絲揮手又跟着唱。他每唱完一首歌，觀眾就大叫安歌，而他一次又一次搞笑說：「新年快樂。」𧨾得觀眾大笑。他說很開心來到沙灘，透露最近兩星期每天走兩萬步，祝大家身體健康。盧廣仲問現場粉絲他來香港開演唱會好嗎？粉絲興奮狂叫好。

黃偉晉拿起水喉向觀眾射水，用廣東話打招呼。他除外衣時，粉絲大叫：「脫！脫！脫！」他向觀眾射水連自己的白Tee、牛仔褲亦濕透，露出健碩身形，最後應粉絲要求脫去上衣半裸騷肌。粉絲再叫他除褲，他說：「不成啦。」他唱出林家謙的廣東歌《一人之境》，叫觀眾一起大合唱：「一起唱，因為我害怕。」

ToNick與KOLOR以「ToNicKOLOR」登場，獻唱10首歌，似小型搖滾演唱會，全場觀眾嗌破喉嚨。其間趙善恆與蘇浩才（Sammy）玩插水一躍而下，觀眾齊舉起手將兩人接住，安全將他們在人群中傳開去，全場high爆。

周興哲壓軸出場掀高潮，唱第一首歌《怎麽了》，全場即大合唱，他走到台前跟粉絲合照，揮手和握手，還拿起相機跟粉絲自拍。他用廣東話打招呼說：「好開心見到你哋，好掛住你哋。」之後向粉絲派心，跟所有粉絲一齊清唱《你好不好》。唱最後一首歌《摯友》時，粉絲亮起手機燈合唱，他對粉絲說：「約定下次來開演唱會，你們要來聽呀。」

（即時娛樂）