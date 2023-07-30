李思林現身節目錄影 哽咽談胞妹李玟離世後想放棄唱歌 (23:35)

歌后李玟（CoCo）本月5日離世，終年48歲，喪禮明日在香港殯儀館設靈，翌日出殯。李玟胞姊李思林今日與其他《中年好聲音》歌手現身屯門錄影無綫節目《大笪地唱不停》，她接受《東張西望》訪問。李思林訪問時全程哽咽，雙眼通紅及一臉倦容。她透露去年參加《中年好聲音》時，李玟的情緒已好低落，她報名為鼓勵妹妹，希望一齊努力，可以刺激到妹妹不要想負面的事，當時妹妹好努力，每星期都有看。她自言妹妹離世後曾想過以後不再唱歌，覺得所有事都徒勞無功：「初時我想以後不唱歌，所有音樂的事都不做，覺得我咁辛苦呈現畀她睇我的努力，但好似冇用。不過可能那段時間參加（《中年好聲音》），她陪我睇、聽我唱，令她可能再行遠幾個月，令她同家人的時間多咗。」李思林提到想過缺席今日的節目錄影，怕情緒控制不到，但得到媽媽和姊姊鼓勵。

李思林接受TVB娛樂新聞台訪問，回應關於有傳李玟丈夫Bruce的爭產、李玟服裝的事，李思林說：「佢（李玟）之前已經分居咗，大部份衫都冇拎走，留喺之前住嗰間屋。我知她鍾意邊幾件衫，想幫佢着靚靚，送佢最後一程。」不過她說搵不到，大部份晚裝都沒有，「知道佢好鍾意某一兩件衫，都係一種物件啫，冇咗咪買返畀佢着囉。」提到Bruce的爭產傳聞，李思林表示是傳媒講，不是在她的口講。

（即時娛樂）