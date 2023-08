next

MIRROR成員姜濤將於8月2日至8月5日,假亞博舉行一連4場個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,姜濤趁個唱舉行前夕,推出今年第2首派台歌《濤》,歌曲將於明天(8月1日)12點叱咤樂壇首播,下午1時各大音樂平台上架。

另外,MakerVille的官方Ig這兩天貼出有關姜濤演唱會應援區須知及入場須知,當中燈牌方面,大會表示:「大於38 x 30 x 20 厘米 (15 x 12 x 8吋)之物品(包括攝錄器材及燈牌)均禁止帶進表演場內。」

