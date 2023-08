Do姐在Ig限時動態寫道:"Yes!That's me﹗And I enjoyed the concert so much﹗"(Ig圖片)

日本人氣創作歌手藤井風(Fujii Kaze)前天(29日)及昨天(30日)假香港浸會大學大學會堂舉行《Fujii Kaze and the piano Asia Tour》,鄭裕玲(Do姐)都有捧場,她在Ig限時動態寫道:"Yes!That's me﹗And I enjoyed the concert so much﹗"

另外,藤井風繼早前在台灣站選唱韋禮安的《如果可以》後,藤井風為香港歌迷送上驚喜,用鋼琴自彈自唱呂爵安(Edan)的《E先生連環不幸事件》,令歌迷驚喜不已。Edan事後亦在Ig限時動態轉貼相關消息,並寫道:"omg!thank you so much!"及"Super happy"﹗

(即時娛樂)