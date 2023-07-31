羅志祥開騷兼賀44歲生日 淚灑舞台 盼勿再提毀滅式分手 (15:26)

小豬在台北小巨蛋開騷，羅媽媽現身舞台跟愛兒慶祝44歲生日，小豬被羅媽媽說話感動得淚灑舞台。（圖片：自由時報）

羅志祥（小豬）在台北小巨蛋舉行第2場「EVOLUTION演唱會」，主動提到3年前遭舊愛周揚青「毀滅式爆料」的人生低潮，其間他激動到痛哭失聲，小豬說：「我自己搞砸的，重新站起來就好，不管別人怎麼說我，我成功的要件就是不要臉、不要臉、不要臉。」

昨天（30日）是小豬的44歲生日，小豬母親驚喜現身走上舞台，跟歌迷一起幫小豬慶祝，場面熱鬧又溫馨。大病初癒的羅母說：「生日快樂，我的寶貝，祝你年年健康平安。」小豬則回應，媽媽身體健康就是他最大願望，羅母續說：「路永遠都開大道的，不要怕，走就對了。」小豬在旁聽到哽咽，他再向歌迷致歉，提到之前不解釋，不代表就應該要被定罪。

小豬在演唱《鬧翻天》之前，再次感謝最重要經理人小霜：「我的家人，謝謝你，這2年你辛苦了，我也辛苦了。」話還沒說完，小豬已淚灑舞台。

完騷後小豬接受傳媒訪問，他坦言遇到許多人情冷暖：「你不能干涉別人怎麼對你，只能謝謝他們，我會更感謝留下來的人，不管今天怎麼樣，你們認識我很久了，我想把歡樂帶大家，盡可能讓大家開心。」

問到能否忘記3年前的感情羈絆？小豬說：「現在的人很奇怪，不是說在那裏跌倒，就要哪裏爬起來嗎？可是現在的社會會說：『你為什麼爬起來？』不起來的話，又說：『你是不是男人？』但我知道是我自己搞砸的，我就要自己爬起來。」

小豬對感情事相當低調，他說：「從現在開始不回應感情的事情，就是認真工作，大家對我的期望，我會努力的回報給他們。」他直認過去在感情上不合格：「但我在家人、親情上沒有做不好，不能因為感情就把所有事情抹滅。」

（即時娛樂）