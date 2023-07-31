MIRROR+｜Edan被封「一支安」 Ian嗌綜藝前輩 Jer被爆玩遊戲勁狼死 (15:48)

姜濤笑言：「大家唔好睇Jer好似好溫馴咁，其實內裏好火爆。Jeremy就係會自己先投降。」（大會提供）

藍色隊代表有副隊長Anson Kong、Edan和Alton；黑色隊代表有隊長Lokman、Ian和Frankie。（大會提供）

ViuTV節目《全星暑假─MIRROR+》今晚 （31日）播出的一集，MIRROR繼續分為藍黑兩隊對壘，藍色隊代表有副隊長Anson Kong（江𤒹生）、Edan（呂爵安）和Alton（王智德）；黑色隊代表有隊長Lokman（楊樂文）、Ian（陳卓賢）和Frankie（陳瑞輝）。

每隊要派成員戴上眼罩，限時在魔術貼賽道上，全隊撞跌最多保齡球瓶的隊伍就勝出。Edan作為首個出戰的成員，已大派笑料，他完全偏離賽道不特止，還巧妙地在終點前打滾轉回原點，令全場爆笑。隨後，其他成員分別成功於終點撞跌大部分的保齡球瓶。

在旁的Edan感嘆：「點解個個都咁易？」Lokman聞言笑指：「其實你先係最難呀！兜咗個圈，經過埋個終點，之後再返去起點。」Ian亦大讚Edan是綜藝前輩。只掃跌一支保齡球瓶的Edan，繼「兩秒安」後，再獲得「一支安」稱號。隨後，Edan更獲挑戰「敗者尊嚴復活戰」，嘗試一雪前恥。

由Jer（柳應廷）對決Jeremy（李駿傑）的氣球鬥室，雙方要鬥快弄爆氣球收集裏面成員的相片，和撕去對方背上的大頭相，集齊12子就為之勝出。比賽開始前，大多成員都預計Jer勝出。姜濤笑言：「大家唔好睇Jer好似好溫馴咁，其實內裏好火爆。Jeremy就係會自己先投降。」Anson Lo（盧瀚霆）亦笑指：「Jer會兇狠同我一定要贏感覺。」

擔任今次遊戲評判的Stanley（邱士縉）在開始前，亦表示Jer會贏：「因為佢玩遊戲都幾狼死。Jeremy一定會讓佢，唔會重手。」Stanley開玩笑警告Jeremy，千萬不要未開始已經打算遷就對方，Jeremy下定決心表示：「陣間就畀大家睇下咩叫狼死。」

（即時娛樂）