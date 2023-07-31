告別李玟｜群星拍片悼念 成龍讚CoCo天生明星 劉德華讚天真善良 (17:48)

李玟胞姊李思林日前以「Nancy Lee」開YouTube頻道，表示為做到不漏掉任何一個粉絲，讓大家陪CoCo走最後一段路。今午（31日）4時開始網上直播追思會。李玟生前人緣極廣，追思會開始前，播出群星分享對CoCo的相識點滴，包括蔡依林﹑成龍﹑黃曉明﹑李安﹑李克勤﹑莫文蔚﹑王力宏﹑孫燕姿﹑潘瑋柏﹑梁靜茹﹑劉德華﹑林俊傑﹑杜德偉﹑侯佩岑﹑鄧紫棋﹑陳魯豫﹑吳建豪﹑王祖藍﹑孫楠和陳奐仁等。

蔡依林說：「我心目中的CoCo姐，印象最深是我有一次在坐飛機的時候，那其實還是新人，然後她坐在前座，非常熱情的跟我打招呼，讓我突然覺得，這個我心中偶像是平易近人，跟她合作時，她的敬業以及很溫暖，就是很怕招待你不周的窩心，然後信心，以及她在舞台上用歌聲，以及她的舞蹈還魅力，讓我在表演上向她學習非常多，真的非常非常難過，這麼早和她分離，繼續帶着她的精神，希望她去到她很喜歡她地方，繼續散播快樂和溫暖。」

成龍說：「今天是我們跟CoCo告別的日子，我怎麼都想不到會有這麼一天，要在這裏講出這些話，心裏真的非常難過，對於全世界喜歡她的歌迷來說，CoCo天生就是明星，是永遠帶着陽光笑容的偶像，她的歌曲舞蹈陪伴很多人青春，見證了很多人的人生故事，我記得她還是第一位站在奧斯上舞台上去演唱的亞洲歌手，這讓我們所有人都為她感到驕傲。

對於我們這些親朋好友來說，她是熱心﹑熱情善良關愛大家的好朋友，是一位真正的好人，正因為如此我們才會這麼不願意接受她已經離開，我相信很多人都跟我一樣心情，CoCo我們永遠懷念你，希望你在天堂自由自在地跳舞唱歌，當我們想念你的時候，就會去看星星，我相信你一直會其中最閃亮的一顆，一路好走。」

鄧紫棋哽咽讚CoCo為人好Sweet：「係我人生見過最Nice的前輩，（哽咽）自己好幸運識到佢，同埋可以喺佢生命某幾年有交集，可以同佢一齊舞台表演，可以同佢喺台下一齊玩，衷心祝福佢𠵱家喺天堂完全冇痛苦，可以開心嘅，係真愛同平安，好掛住佢﹑好愛佢。」

黃曉明在2013年因參加《中國夢之聲》而認識CoCo，大讚她開朗樂觀熱情，對朋友﹑對工作人員，對參賽選手都非常好：「真的就像小太陽一樣，照耀每一個人，當你跟她在一起時候，你會感覺踏實﹑放心。」

導演李安：「想到CoCo就會想到在奧斯卡頒獎典禮之前，她對着我很可愛的說：『我是第一個Asian上這個舞台的人，我一定要拼命地唱』，她可愛形象還在我心裏面，這麼一位陽光﹑人緣那麼好﹑向上的﹑這麼好的人走得這麼早，我們真的覺得很可惜，非常的懷念，CoCo好好的休息。」

李克勤近年多了跟CoCo合作，大讚對方心地善良﹑開朗﹑工作上做到100分，一定要做到最好，是永不放棄的藝人，2人在舞台上是超級好拍檔，克勤說：「去年收到佢身體不適嘅消息，但係我諗大部分朋友一樣，一時間好難接受佢離開呢個世界消息，希望佢喺另一個世界活得開心。」

劉德華表示跟CoCo認識了近30年，2人曾屬同一間唱片公司，又曾經有過共同經理人，華仔說：「見過舞台下嘅佢，帶着真誠熱情笑容，令身邊每個人感到好快樂，佢私底下好似我妹妹，天真善良，我同佢喺舞台上一齊表演過，我諗大家都感受到，（當時）我被佢征服。佢從一個天真嘅小妹妹，變成充滿力量﹑技驚四座巨星，呢啲一切將會喺我們心中，永不磨滅，因為你嘅力量善良，呢個世界會更加好，我掛住你﹑我愛你。」

相關新聞：告別李玟｜甄妮蕭亞軒韓紅抵靈堂送別CoCo 難掩哀傷神情

相關新聞：告別李玟｜分居丈夫Bruce偕女兒抵靈堂送別CoCo

相關新聞：告別李玟｜侯佩岑莫文蔚贈花牌送別CoCo 內地歌迷拉橫額悼偶像

（即時娛樂）