告別李玟｜甄妮哽咽稱好嬲好心痛 約定CoCo下世再做好知己 (18:50)

next

歌后李玟(李美林,CoCo)今天(31日)在香港殯儀館設靈,在追思會上,甄妮有份致悼詞。

甄妮是CoCo非常尊敬的前輩,甄妮致詞時難掩傷感,她先哽咽說:「今晚我同佢(CoCo)約咗食飯,就係𠵱家,我好唔鍾意佢用呢種方式嚟同我見面,我好嬲﹑我唔歡喜,令我好心痛。我跟她認識大概20年,可是我們不是常常見面,我們用電話,用寫字,互相關懷,一直保持到現在。我喜歡她對事業非常努力和專業,光芒萬丈,她對家人孝順,姊妹情深,她對她的朋友像陽光一個溫暖,她是一個非常可愛的女生。

7月5日是我女兒的生日,她選擇這一天離開我們,她跟我們開了一個很大的玩笑,我也不喜歡,以後每一年的這一天,到底我要做生日,還是做忌日?她不該跟我開這個玩笑,日子怎麼過?今天我相信每位都特別來送她最後一程,所以我知道她會到另一個極樂世界,做一個可愛﹑又美麗又快樂的天使,重頭開始。

我覺得我跟她的感情有點像神交,我不知道你們可以了解哪一種感情嗎?不需要常見面,像認識了一世﹑兩世﹑三世,如果她願意,下輩子我也願意跟她做好知己,我相信CoCo會喜歡的,對嗎?我希望CoCo在天之靈,保佑家人在沒有壓力﹑沒有是非﹑沒有困難的情形下,把她沒有完成的事情,好好的﹑體體面面的把它做好﹑把它完成,我甄妮﹑我女兒Melody,我代表所有愛她的歌迷,在這個地方,送她最後一程,希望她好走。We will always love you CoCo﹗I Love You﹗」

(即時娛樂)

相關新聞:告別李玟|靈堂布置曝光 一片花海 母親胞姊心形花牌放當眼處

相關新聞:告別李玟|群星拍片悼念 成龍讚CoCo天生明星 劉德華讚天真善良

相關新聞:告別李玟|甄妮蕭亞軒韓紅抵靈堂送別CoCo 難掩哀傷神情

相關新聞:告別李玟|分居丈夫Bruce偕女兒抵靈堂送別CoCo

相關新聞:告別李玟|侯佩岑莫文蔚贈花牌送別CoCo 內地歌迷拉橫額悼偶像

(即時娛樂)