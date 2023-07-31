告別李玟｜甄妮哽咽稱好嬲好心痛 約定CoCo下世再做好知己 (18:50)

甄妮說：「今晚我同佢（CoCo）約咗食飯，就係𠵱家，我好唔鍾意佢用呢種方式嚟同我見面，我好嬲﹑我唔歡喜，令我好心痛。」（YouTube圖片/大會提供/劉永銳攝）

歌后李玟（李美林，CoCo）今天（31日）在香港殯儀館設靈，在追思會上，甄妮有份致悼詞。

甄妮是CoCo非常尊敬的前輩，甄妮致詞時難掩傷感，她先哽咽說：「今晚我同佢（CoCo）約咗食飯，就係𠵱家，我好唔鍾意佢用呢種方式嚟同我見面，我好嬲﹑我唔歡喜，令我好心痛。我跟她認識大概20年，可是我們不是常常見面，我們用電話，用寫字，互相關懷，一直保持到現在。我喜歡她對事業非常努力和專業，光芒萬丈，她對家人孝順，姊妹情深，她對她的朋友像陽光一個溫暖，她是一個非常可愛的女生。

7月5日是我女兒的生日，她選擇這一天離開我們，她跟我們開了一個很大的玩笑，我也不喜歡，以後每一年的這一天，到底我要做生日，還是做忌日？她不該跟我開這個玩笑，日子怎麼過？今天我相信每位都特別來送她最後一程，所以我知道她會到另一個極樂世界，做一個可愛﹑又美麗又快樂的天使，重頭開始。

我覺得我跟她的感情有點像神交，我不知道你們可以了解哪一種感情嗎？不需要常見面，像認識了一世﹑兩世﹑三世，如果她願意，下輩子我也願意跟她做好知己，我相信CoCo會喜歡的，對嗎？我希望CoCo在天之靈，保佑家人在沒有壓力﹑沒有是非﹑沒有困難的情形下，把她沒有完成的事情，好好的﹑體體面面的把它做好﹑把它完成，我甄妮﹑我女兒Melody，我代表所有愛她的歌迷，在這個地方，送她最後一程，希望她好走。We will always love you CoCo﹗I Love You﹗」

（即時娛樂）

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