告別李玟｜蕭亞軒哭別偶像 憶與CoCo相處點滴 情緒激動 (19:08)

歌后李玟（李美林，CoCo）今天（31日）在香港殯儀館設靈，在追思會上，李玟生前好友先後上台致辭，包括甄妮和蕭亞軒。架着墨鏡的蕭亞軒情緒激動，多次泣不成聲要拭淚，CoCo是蕭亞軒的偶像，她憶起和李玟相處點滴，求學時蕭亞軒已視李玟為偶像及天后，大讚對方唱歌﹑跳舞及說話都相當完美，曾幻想有一天可以跟偶像一樣成為跳唱歌手。

蕭亞軒記得有一次在小巨蛋後台，李玟給她很大的擁抱，2人還交換電話號碼，自此便不時透過語音短信保持聯絡。蕭亞軒表示李玟不時留意她的新聞，生日亦送上祝福，當蕭亞軒在自己人生沒方向及不知如何做的時候，李玟常以短信勉勵她，叫她加油，並試過花長時間通電話：「她說自己是大姐姐，我就是小妹妹，有什麼問題也可跟她說，她一定會保護我，不要擔心。因為我在單親家庭長大，所以這番說話，聽起來好像很平凡，但對我很重要。」

相關新聞：告別李玟｜甄妮哽咽稱好嬲好心痛 約定CoCo下世再做好知己

相關新聞：告別李玟｜靈堂布置曝光 一片花海 母親胞姊心形花牌放當眼處

相關新聞：告別李玟｜群星拍片悼念 成龍讚CoCo天生明星 劉德華讚天真善良

相關新聞：告別李玟｜甄妮蕭亞軒韓紅抵靈堂送別CoCo 難掩哀傷神情

相關新聞：告別李玟｜分居丈夫Bruce偕女兒抵靈堂送別CoCo

相關新聞：告別李玟｜侯佩岑莫文蔚贈花牌送別CoCo 內地歌迷拉橫額悼偶像

（即時娛樂）