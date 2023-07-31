告別李玟｜張崇德CoCo相識30年 回憶相識點滴：佢對所有人友善 (19:45)

歌后李玟（李美林，CoCo）今天（31日）在香港殯儀館設靈，張崇德偕太太劉美娟和漢陽，一同到靈堂致祭。張崇德於1993年與李玟認識，因大家同屆參加新秀歌唱大賽，大家識於微時，最後一次見面是2015年。

張崇德神色凝重地說：「認識多年，但她後來去了台灣，大家發展路向不同，仍有很多以往回憶。我們從加拿大返港，她從美國，大家對於香港娛樂事業並不太熟悉，所以感到很好奇和陌生。數年前，她答應來做我演唱會嘉賓，當時在台上提到很多昔日點滴，李玟還說，我們兩兄弟是她在圈中遇到的好人之一。」

他大讚李玟對所有人都友善，心地又好，在樂壇帶來很多影響力。每次在舞台上都發放正能量和表現開心，盡力呈現自己最好一面，形容李玟是天使。張崇德稱中間與李玟曾經失聯多年，所以不清楚好友生前健康和婚姻情况，希望她留下最美好回憶給粉絲。

公祭在6時後開始，現場有工作人員和警察維持秩序，警方估計約有近千名歌迷排隊等候入靈堂內送別偶像。

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（即時娛樂）