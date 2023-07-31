告別李玟｜《中年好聲音》到靈堂致哀 周吉佩李佳慰問李思林 (21:00)

《中年好聲音》的周吉佩、顏志恒、李佳及吳大強等，到靈堂送別CoCo，其間還向Nancy送上深切慰問。（YouTube圖片/鍾偉茵攝）

《中年好聲音》的周吉佩、顏志恒、李佳及吳大強等，今天（31日）到香港殯儀館向李玟（CoCo）致哀。離開時，李佳眼泛淚光，她表示受現場氣氛影響，替家屬感難過。家屬未有安排瞻仰遺容儀式，但播放李玟生前片段，令人感覺很惋惜。

李佳說：「曾去過Nancy（李思林）屋企唱K，跟李玟見過面，大家認識。」周吉佩表示Nancy和家人心情激動，已送上慰問，他表示應盡量給予Nancy空間，待她心情平復後，再歸隊《中年好聲音》大家庭。

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（即時娛樂）