情牽煇黃經典演唱會｜龍婷盼跟汪明荃合唱 周吉佩李佳音樂教室生意佳 (21:10)

汪明荃（阿姐）、張德蘭、華娃、陳潔靈、周吉佩、龍婷及李佳，今天（31日）出席《情牽煇黃經典演唱會》記者會，宣布9月22至23日假紅館開騷，阿姐與張德蘭表示屆時獻唱顧嘉煇及黃霑為她們寫的金曲，阿姐說：「不能不唱，好多觀眾想聽到原唱演繹。」張德蘭則說：「我當然會唱劇集主題曲，最多人點唱《鮮花滿月樓》。」

兩人表示過去參與過幾十場煇黃演唱會，每次都玩得好開心，張德蘭說：「煇黃作品百聽不厭，我可以寓工作於娛樂，聽到好多好歌。」阿姐難忘帶按摩牀去後台按摩，然後一邊跟台前幕後開大食會。對於《中年好聲音》龍婷自爆是阿姐粉絲，盼能同台合唱，阿姐認為是個提議：「可以研究一下，幾好橋﹗」

周吉佩、龍婷及李佳表示，能與一眾殿堂級歌手同台演出，感到榮幸，希望趁機「自肥」，龍婷自爆想跟阿姐合唱：「我從小就睇阿姐演出，是她小粉絲﹗」

周吉佩指陳潔靈是最想合唱的前輩，皆因對方於《中年好聲音》向他贈予MVP名銜；李佳曾唱《上海灘》參賽取得好成績，希望跟原唱者互動。周吉佩與李佳談到各自開設的音樂教室生意不錯，後者指課堂爆滿，仍有100位學生排隊報名。

此外，歌后李玟今天舉行喪禮，3人會前往鞠躬，他們表示日前跟李玟二家姐李思林（Nancy），錄影《大笪地唱不停》節目，沒有談太多，主要靠眼神及擁抱慰問，希望給予空間對方，李佳說：「Nancy表現好堅強，知道李玟會在天上看着她。」

（即時娛樂）