鄭中基澳門開騷 自爆逢周末周日拒絕開工 盼成功入紙紅館 (21:48)

鄭中基一連兩場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》澳門站，昨晚（30日）舉行尾場，圈中好友舜筠、導演何爵天、監製錢小蕙等捧場，鄭中基（Ronald）父親鄭東漢、太太余思敏及子女，亦全家總動員支持，Ronald在台上叫觀眾大叫子女名字，圓兒子Evan希望睇騷時，有人大叫自己的名字，盡顯「暖男爸爸」本色。

Ronald在台上大放笑彈，向觀眾笑稱每逢周六、日拒絕開工及赴約陪伴子女，就算連古天樂約他也拒絕，他說：「這兩日入場的觀眾勁過古天樂，下次你們見到可以窒他，但有什麼後果我不負責。」Encore環節Ronald稱沒有準備歌曲，歌迷要求他唱 《青春豆》，Ronald即道：「我講咗好多次首歌唔係我嘅，係徐小明嘅，好後悔唱咗呢首歌。」不過亦應要求獻唱，更加送《龍咁威》及《時間人物地點》。

Ronald受訪時表示，首次為個唱擔任監製，有很多事情要處理解決，直言覺得有少少「瀨嘢」，可以做得好一點，他說：「今次舞台只有我心目中得7成，想做四面台營造一個空中之城，如香港入到紙，大家就可以看到全貌。」

對於連歌酬也落在製作上，他說：「第一次點都要好好睇睇，覺得應該要咁樣，起碼開個好頭先。」他直言希望能在紅館開騷，但仍未獲批，他說：「希望盡快香港見，我個個月入紙，今年已經冇，記得上次入13次才成功，希望今次唔好13次。」

他於台上表示希望到英國探望黃偉文，透露暫時已定10月加拿大及11月雲頂巡迴，之後盼可巡唱到英國，但他表示不會安排「機動兵工廠」學員走埠，因不在港時要靠學員頂住網台。

（即時娛樂）