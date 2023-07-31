《掃毒3》票房破570萬 郭富城槍戰軍隊 險遭火球吞噬 (22:00)

由古天樂﹑劉青雲及郭富城合演的電影《掃毒3：人在天涯》，上映四日（截至7月30日）香港及澳門累積票房，已破570萬，成績理想，入場觀眾讚戲中動作場面精彩，一眾演員擦出火花，而結局一場3位影帝於村寨混戰，出動戰機大炮，更成為影迷熱論話題。

郭富城在這場最終對決中，單人匹馬應戰火力十足毒梟軍隊，當中一場動作戲相當危險，城城險遭火球吞噬。

城城表示今次拍攝在現場開真槍，很多危險動作自己應付，村寨槍戰其中一場，導演希望城城親身上陣，不過也具相當危險性，而城城很專業沒推卻，他說：「劇組放了很大的火球在我旁邊，爆炸並向我吹一些樹葉、泥，拍攝火球爆炸反應後回想，其實幾危險，火球雖然在我後方，風是向着我吹，火勢跟風向走是很危險，但我也顧不及太多，盡量配合導演及整個劇情，讓觀眾看到刺激及真實效果，付出是要的，拍戲就是這樣。我未開過AK47，是我第一次開，聲音、震撼及後座力都令我很難忘。」

對於今次飾演的角色，城城也覺得頗有發揮，因為情緒相當多糾結。城城透露，與青雲在電視台訓練班相遇過，但在電影未正式有過對手戲，今次是首次在演出上的交流，城城說：「我從沒演過臥底，我覺得這角色很有層次，很多情緒掙扎，游走黑白兩道之間，我要混入毒販隱藏自己身分，在青雲演出的毒梟角色康素差身邊找罪證，和他出生入死，搵命搏，但是過程中，青雲救過我，令我夾在警察身分中，有情義兩難存的一種抉擇。」

（即時娛樂）