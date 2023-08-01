寵愛Pet Pet｜跟周嘉洛譜姊弟戀 林夏薇：咁細個得唔得㗎？ (13:52)

劇中飾演薇薇舊愛的招浩明，去年在《全城一叮》大顯身手，表演神級變牌魔術和危險度爆表的火魔術。（大會提供）

薇薇和周嘉洛劇中譜姊弟戀，薇薇笑言：「第一次同嘉洛合作，開始時唔知對手係佢，後來知道係佢之後即刻諗：『吓，咁細個？得唔得㗎？』」（大會提供）

由周嘉洛和林夏薇主演的無綫新劇《寵愛Pet Pet》，昨晚（7月31日）首播。劇情講述金惠婷Paula（林夏薇飾）帶同愛犬冬甩（金毛尋回犬Romeo飾）搬到西貢展開新生活，在新獸醫診所上班時，與寵物心理治療師汪聲仁（周嘉洛飾）邂逅，惟兩人因理念不合，經常火星撞地球，三寸不爛之舌的阿仁，經常得口不饒人，原本Office日日對住已夠眼冤，豈料「婷仁」還做了鄰居。

一次Paula回家因發現愛犬冬甩偷偷搞破壞嬲到震，「認死狗」的冬甩慌忙下竄入鄰居家「避難」，發現該名鄰居正是阿仁！之後經歷種種陰差陽錯下，Paula最終要爬水渠歸家，豈料再次撞正死對頭阿仁兼慘遭揶揄，Paula為求一條「生路」，最終更要向阿仁死死地氣低頭。

講到爬水渠場口，薇薇笑言印象深刻：「因為要喺幾層樓高嘅外層爬，感覺好真實。最大難度係天氣好炎熱，仲要吊威也着住好多層衫，當時有少少中暑感覺，好彩現場武指貼心，見到我暈暈哋，就攞汽水畀我飲，好感動！其實我都好鍾意吊威也，但就冇乜機會拍打戲，對上一次已經係2013年嘅《寒山潛龍》。」

講到與周嘉洛合作並在劇中譜姊弟戀，薇薇笑言：「第一次同嘉洛合作，開始時唔知對手係佢，後來知道係佢之後即刻諗：『吓，咁細個，得唔得㗎？』我現實中冇接觸過姊弟戀，拍攝時同佢有諗過點樣夾會好啲，一開工就默契幾好，佢係好靈活嘅創作型藝人。」

劇中飾演薇薇舊愛的招浩明，不單為劇集借出「仔仔」Romeo，還會在劇中一展所長表演魔術，昨晚一集他為嘉洛擔任魔術「替手」、及化身蒙面人表演馴犬魔術，身兼多職。自小熱愛魔術的招浩明，由6歲開始學習魔術、曾參加不少國際大型魔術比賽並屢獲殊榮，去年他在才藝比拼節目《全城一叮》大顯身手，表演神級變牌魔術和危險度爆表的火魔術。

（即時娛樂）