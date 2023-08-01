古巨基偕30位新晉歌手大合唱 發千字文感言：給他們多一點建議和時間 (15:47)

古巨基《I Really Love To Sing》（IRLTS）音樂企劃今日（8月1日）揭開從未公布的第十個合作單位。第10個聯乘是邀來19個音樂單位，合共30位新晉歌手，包括：吳保錡、張蔓莎（Sabrina）、女團Lolly Talk、洪助昇、黎展峯、張進翹、顧定軒、女團STRAYZ、何佩、劉君冬、黃劍文、張天穎、谷旻、黎啟峰、陳天翺、Michael C、Lowa、Triple G及RUMBU，翻唱基仔2005年推出並收錄於同名專輯的《星戰》。

歌曲今午於叱咤樂壇首播後，基仔在社交平台發「千字文」感言，為這個音樂企劃第10首的隱藏彩蛋歌曲，作出小總結。他表示這是《IRLTS》Phase 1的意義圓滿大合唱作品，歌詞是很多喜歡唱歌的人，內心感觸和期盼，他寫道：「2023年呢個版本，如果當中19個單位，對你嚟講係新名字嘅話，請不妨開始Follow佢哋，留意佢哋音樂；如果你覺得『都唔識嘅』、『唱到咁』，請給他們多一點建議和時間，佢哋一定會進步。」

基仔續說：「更期待你可以發掘下呢19個單位以外嘅更多新聲音，現在香港樂壇其實係同時存在喺傳統媒體和新媒體當中，上網點擊佢哋嘅歌，等佢哋知道佢哋努力造嘅歌，係有人聽到嘅。」

基仔今次邀請歌手範圍甚廣，他寫道：「當中其實有啲甚至係未出道，喺網上發表過音樂；有啲係啱啱有唱片公司；有啲係網上翻唱連自己嘅作品都未有。」

揀選歌曲《星戰》，基仔表示作為一個歌手心聲的一首歌：「《星戰》呢首歌係《I Really Love To Sing》project嘅一個round up。首歌係講我好鍾意唱歌，而且係追住呢個夢想嘅一首歌。個夢想係乜？就係我好鍾意唱歌，然後『個個都識唱我的歌』，呢個對於特別係做歌手、有音樂夢嘅朋友仔嘅一個心聲。」歌曲同時描寫出追夢的心路歷程，從開始面試、一步步踏入樂壇、默默耕耘、最後夢想是大家都會唱自己的歌。

基仔直言唱歌對他的意義，是從小到大陪伴着他的一件事。雖然畢業後的他從事過不同行業，如跟車、執貨員，戲院帶位，最後幸運地入行，做路人甲、節目主持、電台DJ，但他仍然歌不離口，他寫道：「之後有機會唱歌，到今天都仲有機會唱，我諗唱歌對於我嚟講，就係由細陪到我行到幾十歲人，其中一樣嘅支柱。」

堅持原因，就是單純快樂：「唱歌係好快樂，就算唱好慘嘅歌，你喺歌裏面嗰種釋放，都係一種開心嘅事。尤其是喺舞台上面唱歌，同live band、同樂手們能夠唱歌，現場去玩嗰件事，係好多人嘅快樂加埋一齊嘅快樂。」

拍攝MV當日，更是基仔期待已久的一日，他寫道：「我未拍過30個歌手嘅一個MV，今次係第一次，多謝大家嘅幫忙。今次拍嘅係一個舞台嘅集合、集結，係最後大團圓嘅畫面，呢個project叫做『我真係好鍾意唱歌』吖嘛，隻歌係想表達佢哋喺生活上，無時無刻歌不離口，比如佢哋有啲係跑緊步嘅時候，拍佢哋對嘴、冲緊涼對嘴。除咗呢個場口，仲有好多佢哋生活點滴嘅時間做對嘴，辛苦導演組所有朋友。」

問到基仔對一班新生代歌手的寄語，基仔首先多謝各方面的幫忙及配合：「我百分之一萬地好多謝今次一齊參與嘅咁多位歌手朋友仔，仲有佢哋背後公司嘅management等等。」

他續說：「對於我嚟講新相識咗咁多位朋友仔，當中有好多出道嘅年資都未必好長，但哪怕年資唔同，但係大家個心都係有音樂夢，你夠鍾意一件事嘅話，係會發揮小宇宙排除萬難，咬緊牙關做落去。能夠走埋一齊係緣分，希望大家互相幫助、互相支持，繼續向前行。」

（即時娛樂）